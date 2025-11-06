El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni el más rápido del planeta lo hubiera podido hacer» Ninguno de los 539 opositores a 19 plazas aprobó | CSIF acusa a Función Pública de utilizar estas pruebas como estrategia para mantener la interinidad en la Administración

La Rioja Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:49

Ninguno de los 539 opositores que se presentaron al examen para cubrir 19 plazas del Cuerpo de Gestión de Administración General de La Rioja ha logrado superarlo. El resultado, inédito por su magnitud, ha provocado una fuerte reacción del sindicato CSIF, que considera la prueba «materialmente imposible» y exige que se repita el examen de forma urgente.

Según la organización sindical, muchos de los aspirantes desempeñan ya esos mismos puestos de forma interina, e incluso algunos ejercen responsabilidades superiores «con un trabajo excelente». Pese a ello, todos han sido suspendidos en la primera fase.

«El problema es cuando como estrategia para evitar cubrir plazas de manera fija, se pone un examen que ni las mentes más privilegiadas del planeta ni las más rápidas pueden realizar, ya que es materialmente imposible leer, entender y contestar a 14 páginas de texto en 45 minutos», ha señalado CSIF.

El sindicato acusa a la Consejería de Función Pública del Gobierno de La Rioja de «faltar al respeto a los opositores» y de utilizar este tipo de pruebas como estrategia encubierta para mantener una estructura de personal precaria basada en la interinidad. «Se están desmantelando los servicios públicos mientras la Administración mira hacia otro lado», lamentan desde la organización.

CSIF rechaza además que la Administración «tire balones fuera» alegando que el tribunal de oposición es soberano, y recuerda que el Gobierno autonómico «tiene la responsabilidad de velar por procesos selectivos justos, coherentes y viables».

Por ello, exige repetir el examen sin convocar un nuevo proceso selectivo, evitando así que los aspirantes tengan que volver a abonar tasas. Advierte también de que, si no se actúa con rapidez, las plazas de la Oferta Pública de Empleo de 2021 podrían caducar.

«El Gobierno debe preocuparse por reforzar los servicios públicos y realizar procesos selectivos coherentes, que creen una estructura de personal fuerte y estable», concluye el sindicato.