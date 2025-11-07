«Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado» El Gobierno de La Rioja anuncia que repetirá la oposición sin que se puedan presentar otras personas ni pagar de nuevo las tasas

Algunos ejemplos del examen para el cuerpo de gestión de la Administración General del Gobierno de La Rioja.

Diego Marín A. Logroño Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:32

«No merece la pena tanto esfuerzo, la sensación que tenemos es de rabia y frustración», declara un opositor del examen para el cuerpo de gestión de la Administración General del Gobierno de La Rioja. La primera prueba de este proceso se celebró el 11 de octubre y, una vez publicadas las notas el pasado martes, ninguno de los 350 presentados (de los 539 admitidos) logró aprobar, es decir, acertar la mitad de las 75 preguntas de tipo test, por lo que no se cubrirán las 19 plazas ofertadas.

Las quejas de opositores y CSIF, que exigió repetir el examen «con un formato coherente», han dado fruto. El Gobierno de La Rioja ha anunciado este jueves que repetirá la prueba «tras constatar la imposibilidad de que pudiese ser completada a tiempo, lo que afectó a todos los aspirantes». Además, según se aclaró a Diario La Rioja, ni se podrán presentar otros aspirantes ni se pagarán de nuevo las tasas. CSIF había calificado lo sucedido como «escándalo mayúsculo» y «falta de respeto». El Ejecutivo regional, de momento, no da fechas, solo informa de que ha dado «las instrucciones oportunas para repetir este examen con la mayor celeridad posible».

«Me he presentado a bastantes exámenes y, aunque el tiempo siempre es justísimo, en este es que no daba tiempo»

La prueba en cuestión constaba de catorce páginas a cumplimentar en 45 minutos. Y cabe señalar que había preguntas cuyo planteamiento y opciones de respuesta ocupaban media página, con hasta siete líneas por enunciado y variaciones entre tener que señalar lo correcto o lo incorrecto, por lo que solo leer y comprender la exposición de una de las cuestiones ya puede requerir varios minutos, si se desea hacer bien, y el tiempo medio para cada una era de 36 segundos.

En este sentido, varios opositores habían impugnado al menos seis preguntas por considerar que estaban mal redactadas, mal planteadas o que las respuestas que se consideran correctas no corresponden a la ley vigente. «Me he presentado a bastantes exámenes y, aunque el tiempo siempre es justísimo, en este es que no daba tiempo. A falta de 5 minutos me quedaban 20 preguntas», expone el opositor, que desea, igual que los demás, mantenerse en el anonimato, y lamenta que era la ocasión en que más plazas se habían ofertado, cuando más estaban preparados los aspirantes y, sin embargo, la vez que peor les ha salido. «Ahora sentimos malestar porque ha sido una engañadera», critica.

«La diferencia de este con otros ha sido el nivel, eran muchísimos folios con cuestiones de una extensión tremenda»

Otra opositora que se presentó al polémico examen cree que «la diferencia de este con otros ha sido el nivel, eran muchísimos folios con cuestiones de una extensión tremenda que no daba tiempo ni a revisar; yo me quedé cerca de aprobar y, con más tiempo, creo que podría haberlo hecho». También señala esta persona que, frente a la anterior convocatoria, en la que el corte lo marcaban los propios opositores, es decir, las mejores notas, lo que en la última oposición de 2022 supuso acertar el 30% del cuestionario, en esta ocasión se impuso el 50%. «Para mí fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado», asegura.

Otra opositora, además de arremeter contra la dificultad de la prueba por el abierto temario, ya que «la normativa de la Unión Europea que se incluía es inasumible», se queja de que «tal y como está diseñado, ahora no hay lista de espera, por lo que se acudiría al paro y la gente podría entrar a trabajar sin formación, así que nos adelantan por la derecha personas sin preparación que no se han presentado a un examen ni han pagado las tasas correspondientes». Ante esto, antes de conocer que se repetiría el examen, sentía «incertidumbre en el futuro, ¿nos vamos a ir a la calle?».

Ampliar Imagen de archivo de una oposición de maestros en La Rioja. Miguel Herreros

«Te sientes fracasada»

Por parte de una mujer más que se presentó se expone que «el problema fue que el tiempo era muy reducido, así que lo más indignante es que no plasmas lo estudiado porque tenías que ir a todo correr; a mí no me dio tiempo ni a leer 25 preguntas». Para ella fue «frustrante no saber cómo me hubiera salido el examen de tener tiempo, por lo que te sientes fracasada». «No es que fuera fácil o difícil, eso depende de cada uno, es que no da tiempo ni a pensar», añade esta opositora.

Las críticas han llegado incluso desde la propia comunidad autónoma. «Como compañera de muchas interinas que se han presentado creo que se ha pisoteado su esfuerzo», expone una funcionaria. «En 45 minutos no da tiempo a leer las preguntas porque son muy enrevesadas, es imposible entenderlo todo en ese tiempo», considera esta persona. Por todo lo anterior, esta funcionaria cree que «se debe compensar de forma justa el esfuerzo».

«Lo más indignante es que no plasmas lo estudiado porque tenías que ira todo correr, no da tiempo ni a pensar»

CSIF había denunciado que «no es de recibo que la Administración pública tire balones fuera diciendo que el tribunal de la oposición es soberano e independiente». Y el Gobierno riojano ha subrayado que es «consciente del esfuerzo que los opositores dedican a la preparación de estos exámenes, y respeta y valora, asimismo, el tribunal conformado por empleados públicos».

