LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una viña riojana equipada con un sistema de riego por goteo Diaz Uriel

El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja

La degradación de los suelos podría afectar al 20% del territorio, según el escenario intermedio planteado por la Universidad de Alicante y el CSIC

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:10

Comenta

Es este un terreno en el que las palabras queman. Esta semana se ha presentado el Atlas de la Desertificación de España, un amplio documento ... con más de 260 páginas y abundante aparato cartográfico, elaborado por científicos de la Universidad de Alicante y del CSIC, que trata de arrojar algo de luz sobre el estado de los suelos en España. Como el propio estudio advierte, «la desertificación no es la expansión del desierto». No quiere decir, por lo tanto, que de pronto una región se vaya a convertir en el Sáhara o en los Monegros, sino que sus suelos áridos y semiáridos están sufriendo un proceso de degradación. El ojo engaña: a veces la imagen de la desertificación no es un monte despeluchado, sino una parcela verde, cultivada con un generoso sistema de riego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  4. 4 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  5. 5 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  6. 6 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  7. 7

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja

El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja