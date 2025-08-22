LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
El galgo Nilo observa la laguna de Urbión desde la cima de la Muela, a 2.228 metros de altitud. D.M.A.

La contaminación verde llega al lago glaciar de Urbión

El de La Rioja, igual que la Laguna Negra de Soria, cambia su color debido a la eutrofización provocada por el cambio climático

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:52

La laguna de Urbión sufre, como sus hermanas sorianas del parque natural Laguna Negra y Circos Glaciares, la eutrofización, es decir, un exceso de nutrientes ... que provoca demasiada vegetación. El cambio climático propicia el aumento de las temperaturas y, por tanto, la prolongación del periodo vegetativo de plantas como un alga popularmente conocida como 'moco de roca', el derivado cambio del color del agua, el incremento de nitrógeno y fósforo en los ecosistemas acuáticos y la variación del equilibrio ecológico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  2. 2

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4 Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  5. 5 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  6. 6

    Una app que no sabes usar
  7. 7 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias
  8. 8 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  9. 9

    Los estudiantes riojanos que dejan sus estudios tras la ESO suben al 17%
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La contaminación verde llega al lago glaciar de Urbión

La contaminación verde llega al lago glaciar de Urbión