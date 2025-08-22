La Rioja también es para el verano: un julio de récord turístico

La Rioja cargaba con el sambenito de ser una región apta para el turismo otoñal o invernal. Para el verano, la playa. Sin embargo, esto ... ha cambiado a un ritmo acelerado. No hace falta más que pasarse por cualquiera de los puntos turísticos de la región para comprobar la masiva presencia de turistas. O tratar de pedir un pincho en Laurel o San Juan entre un sinfín de acentos diversos.

Pero a las percepciones, en ocasiones, les hace falta datos para apuntalarse. Y los presentados este viernes por el INE dan el espaldarazo definitivo a esa sensación. La Rioja ha batido todos sus récords de turismo en el mes de julio.

El pasado mes, más de 65.000 viajeros eligieron La Rioja como destino, lo que supone un 14,6% más que el pasado año. Y esos turistas también rompieron todas las estadísticas de pernoctaciones, con 108.197, un 13,8% que hace solo un año.

Pero, ¿qué significan esos 65.018 viajeros, de los 15.742 eran extranjeros? Es la mejor cifra de los veinte últimos años. El récord estaba, hasta ahora, en ese 2024. Jamás se había acercado La Rioja a el número redondo de 60.000 turistas, ni soñado con superarla. Hasta ahora. Este mes de julio confirma la percepción que el sector arrastra en los últimos meses: este 2025 batirá todos los registros conocidos.

Catalanes y madrileños

Aunque el turismo extranjero representó ya en julio una cuarta parte del total, La Rioja continúa siendo un destino para nacionales. Y, por comunidades autónomas, hay una región que destaca. Y no es el País Vasco. Son los catalanes los que ocuparon ese primer lugar. Casi el 20% de los turistas españoles que visitaron en julio La Rioja procedían de esa comunidad, seguidos por los madrileños (16,4%) y vascos (15,2%).