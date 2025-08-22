LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
Turistas en el entorno del Revellín hace dos semanas. Justo Rodríguez

La Rioja también es para el verano: un julio de récord turístico

Los establecimientos de la comunidad alojaron a 65.018 viajeros el pasado mes, un 14% más que un año antes y cifra inédita en los últimos veinte años

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:10

La Rioja cargaba con el sambenito de ser una región apta para el turismo otoñal o invernal. Para el verano, la playa. Sin embargo, esto ... ha cambiado a un ritmo acelerado. No hace falta más que pasarse por cualquiera de los puntos turísticos de la región para comprobar la masiva presencia de turistas. O tratar de pedir un pincho en Laurel o San Juan entre un sinfín de acentos diversos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  5. 5 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  6. 6

    Una app que no sabes usar
  7. 7 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias
  8. 8 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja también es para el verano: un julio de récord turístico

La Rioja también es para el verano: un julio de récord turístico