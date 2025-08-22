Dani Fernández hará bailar Ezcaray

Laura Lezana Viernes, 22 de agosto 2025, 08:09 Comenta Compartir

Ezcaray ya ha entrado en ebullición para acoger hoy a los tres primeros artistas que saltarán al escenario del Ezcaray Fest. Lo hará con Veintiuno, Siloé y su plato fuerte del día: Dani Fernández. Las entradas para esta primera jornada, así como los abonos generales, se agotaron la semana pasada por lo que auguran un excelente arranque. De esta manera, según explican desde la organización del evento se esperan a unas 4.000 personas por día.

Sin embargo, también se han guardado una sorpresa y es que tanto para hoy como para mañana habrá un cupo «limitadísimo» de entradas que se podrán adquirir en taquilla para ambos días por lo que todavía hay una pequeña posibilidad de disfrutar hoy para los que aún no han podido hacerse con su entrada.

Programa del festival Viernes 22

18.00 horas: Recogida de pulseras y apertura de taquilla.

19.00 horas: Apertura de puertas.

20.00 horas: Veintiuno.

21.45 horas: Siloé.

23.45 horas: Dani Fernández.

Sábado 23

13.30 horas: Actuación gratuita de Nunatak en la plaza de la Verdura dentro del Vermú Gómez Cruzado.

19.00 horas: Apertura de puertas.

20.00 horas: Bermaya

21.45 horas: Iván Ferreiro.

23.45 horas: Crystal Fighters.

Domingo 24

13.30 horas: Actuación gratuita de Yarea en la plaza del Quiosco dentro del Vermú Gómez Cruzado.

Así, la recogida de pulseras y apertura de taquillas arrancará hoy a las 18.00 horas y la apertura de puertas comenzará una hora después para que a las 20.00 Veintiuno sea el encargado de inaugurar este esperado festival. Los cuatro integrantes de esta banda toledana mezclan el funk, R&B y pop y ya han colaborado con grandes de la industria como Zahara o La La Love You, que ya visitó Ezcaray en su edición anterior.

La banda vallisoletana Siloé serán los siguientes y comenzarán a las 21.45 horas. Ellos llegan pisando fuerte, llamando la atención nada más y nada menos que del grupo Coldplay quienes compartieron en redes uno de sus temas musicales. Ellos mezclarán la canción de autor folk y el pop/rock con la electrónica más bailable y dejarán al público con ganas de más para Dani Fernández. Con su pop/rock y melódico llegará a la localidad para conquistar a la audiencia con sus letras. Será el quien ponga el broche final a esta primera jornada.

El festival se desarrollará en El Atadero, el aparcamiento público situado detrás del Ayuntamiento de Ezcaray y mañana continuará la jornada que contará con los mismos horarios para los artistas y para la que se podrá disfrutar de Besmaya, Iván Ferreiro y Crystal Fighters.

Nunatak y Yarea ofrecerán dos conciertos gratuitos en la plaza de la Verdura y del Quiosco el sábado y el domingo

Ampliar Iván Ferreiro. L. R.

Autobuses al Ezcaray Fest

Asimismo, también se contará con autobuses de ida y vuelta con disponibilidad de rutas desde Logroño, Nájera, Haro y Santo Domingo de la Calzada y que se pueden adquirir desde la página Ezcarayfest.com.

Cabe señalar también que entre los conciertos se contará con dj César Gallard y tanto el sábado como el domingo el Ezcaray Fest ofrecerá programación para el vermú en otros espacios y de forma gratuita. El sábado actuará Nunatak a las 13.30 horas en la plaza de la Verdura, en el espacio denominado Vermú Gómez Cruzado, y al día siguiente, el domingo, tocará Yarea a las 13.30 horas en la plaza del Quiosco de la localidad.

