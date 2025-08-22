Diego Urdiales, a hombros en Bilbao

Isabel Virumbrales Viernes, 22 de agosto 2025, 20:07 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

El diestro riojano que ha hecho el paseíllo esta tarde en el coso de Vista Alegre ha desorejado al toro lidiado en cuarto lugar. De primeras, el astado de Garcigrande salió abanto, después no acabó de querer caballo y esperó en banderillas. Una vez en ruedo, solos toro y torero, surgió la magia del toreo que atrapa a quienes la presencian.

Urdiales toreó con gusto, con temple, con hondura por ambos pitones. La faena fue de tal magnitud que el presidente sacó los dos pañuelos blancos de una vez.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.