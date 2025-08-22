LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pergel es agarrado por un defensa francés. Josu Pérez
Balonmano | Asobal

Una mala primera parte condena al Ciudad de Logroño

Ante un Limoges con más presupuesto y profundidad de banquillo, los de Velasco mejoran tras el descanso en el Torneo de Eguía

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:21

Mal estreno del Ciudad de Logroño en el Torneo de Eguía. Los de Velasco han caído con toda justicia ante el Limoges 37-43 tras ... un mal encuentro, sobre todo en la primera parte, y esta sábado jugarán a las 17.30

