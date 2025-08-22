Una mala primera parte condena al Ciudad de Logroño

Mal estreno del Ciudad de Logroño en el Torneo de Eguía. Los de Velasco han caído con toda justicia ante el Limoges 37-43 tras ... un mal encuentro, sobre todo en la primera parte, y esta sábado jugarán a las 17.30

Ciudad de Logroño Cancio, Lombardi (1), Zarzuela (2), Galán (3), Zaja (5) , Aitor García (4), Pergel (8) –siete inicial–, Ledo, Sastre, Preciado, Álvaro (8), Miguel (1), Clavijo, Jaime, Cadarso (5) y Popovic. 37 - 43 Limoges Iuah, Guillaume (2), Kevardec (5), Ogando (3), Turchenko (8), Azkue (4), Parisini (3) –siete inicial–, Slavic, Yusuf (5), Clarac, García (2), Thuillier (5), Hrstic (1), Varela (2), Wagner (2) y Lignieres (1). Parciales: 2-3, 4-6, 4-10, 7-16, 12-19, 15-25 (descanso), 18-27, 22-28, 26-32, 28-37, 33-40 y 37-43 (final).

Árbitros: Bustamante y Mata. Excluyeron a los riojanos Preciado, Zaja y Popovic, y al francés Clarac (2).

Lo cierto es que la primera parte de los riojanos fue para olvidar. El 6-0 defensivo, muy plano y sin tocar a los rivales, hacía aguas por todos los lados. Marcos Cancio tocó algún balón pero no sirvieron para mucho.

En ataque faltaban ideas. Todo se fiaba al uno contra uno de Pergel en el centro. Demasiadas facilidades para la defensa francesa.

El partido se rompía y Velasco se veía obligado a pedir tiempo muerto a los doce minutos (4-9). Además, movió el árbol y dio entrada a Preciado en el centro del ataque franjivino y a Popovic en el centro de la defensa.

Lo cierto es que los cambios tampoco cambiaron mucho la decoración. Si acaso algo en ataque con los hermanos Martínez Lobato, en especial Álvaro en el pivote. Al descanso se llegó con una renta de diez goles para el equipo que entrena Alberto Entrerríos (15-25) y dos penaltis fallados por los riojanos.

Le sentó bien el descanso al Ciudad de Logroño, que mejoró sus prestaciones en la segunda parte incluso ganó el parcial de los segundos treinta minutos. La defensa franjivino funcionaba mejor, con más piernas y más contacto. En ataque Zaja asumió la responsabilidad y vio portería con facilidad.

Recortaban distancias poco a poco los de de Velasco, que llegaron a ponerse a cinco goles (23-28, 25-30, 28-33). La inercia era buena, sin embargo una exclusión de Popovic en el minuto 47 se saldó con un parcial en contra de 0-4 y de nuevo a los riojanos les tocaba remar.

Emergió entonces la figura de Pergel, que con seis goles en el tramo final del partido mantuvo en el encuentro a los de Velasco, que finalmente acabaron perdiendo (37-43) ante un rival con más presupuesto y más profundidad de banquillo. Hubo detalles del Ciudad de Logroño aunque hay que seguir trabajando para evitar desconexiones durante el partido.