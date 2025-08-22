Evidente mejoría del DUX Logroño pero nueva derrota

La pretemporada del DUX Logroño está siendo complicada. La plantilla ha cambiado mucho con respecto a la que logró el ascenso, con importantes incorporaciones. Pero ... los compromisos internacionales han impedido a Héctor Blanco contar con muchas de sus nuevas jugadoras, muchas de ellas llamadas a ser titulares durante la temporada.

Sin embargo, a medida que los refuerzos han ido llegando se ha ido viendo un cambio importante en la evolución del juego. Este viernes se dio un paso más en ese crecimiento como bloque aunque no le dio para lograr un resultado positivo.

El DUX se midió en la penúltima prueba (el domingo juega contra el Madrid CFF en Soria) a un Tenerife que la pasada campaña fue sexto en la Liga F sobre el césped de Isla en Anguiano y estuvo a la altura pese a la derrota fina. Las logroñesas jugaron una primera parte en la que fueron superiores y sufrieron bastante más en la segunda para acabar cayendo por 0-1.

DUX Logroño Miralles, Colomina, Nata, Matthews, Iria, Partido, Rebeca, Isina, Falfán, Mawete, Asenjo. También jugaron Iraia, Laura Martínez, Leitner, Paula Martínez y Masferré. 0 - 1 Costa Adeje Tenerife Noelia Ramos, Cinta, Moreno, Aleksandra, Castelló, Bicho, María José, Iratxe, Estella, Aithiara y Jenni López. También jugaron Nay Cáceres, Patri Gavira, Fatou, Elba, Clau Blanco, Martín, Amani, Natalia Ramos, Paola, Ouzraoui y Ari Arias. Gol 0-1, m. 49. Sakina Ouzraoui.

Árbitro Diego Sarabia. Sin amonestaciones.

En esos primeros 45 minutos mostraron que pueden ser un equipo físico e intenso. En defensa no le preocupó que el rival tocara en el primer tercio del campo pero se fue arriba para presionar y generar la pérdida de balón cuando el Tenerife intentó progresar. En ataque, buscó un juego directo, poco combinativo, para aprovechar el talento de Mawete y Asenjo a campo abierto.

Optó Héctor Blanco por dar entrada desde el inicio a los dos fichajes anunciados esta semana, Zoe Matthews y Rebeca Costa. Y tanto la potente defensora estadounidense como la centrocampista brasileña no dieron muestra alguna de nervios pese a su juventud y a estrenarse con su nuevo equipo.

Costa se mostró sobria en la contención y muy bien posicionada a la hora de apretar, recuperar y dar el balón sin complicarse. Matthews, por su parte, puede ser una jugadora muy interesante por su contundencia atrás, contundencia atrás, potencia en la conducción y el peligro que genera con su altura cuando se incorpora al ataque para buscar el remate de cabeza.

Dos ocasiones claras tuvo el DUX. La primera, nada más comenzar el choque, en el tercer minuto. Isina se encontró un balón suelto en la frontal del área y disparó seco y raso para poner en dificultades a Noelia Ramos, que detuvo en dos tiempos.

La segunda, en el minuto 36, con un saque de banda sacado por Iria, prolongó Matthews y remató de cabeza Mawete, ajustado pero fuera. Entre medio, más intentos por jugar por parte del Tenerife pero sin crear demasiado peligro.

Todo cambió tras la reanudación. Las tinerfeñas salieron con la clara intención de presionar arriba y acabar sus ataques. En el minuto 50, Iglesias lanzó un córner y encontró en el segundo palo a Castelló, que remató de cabeza abajo pero se encontró con la base del poste de Miralles.

Se jugaba en el campo del DUX, que ya no presionaba y había dado un paso atrás, aunque lograba mantener la igualdad el cuadro local.

Pero el peligro llevaba visos de convertirse en algo más positivo para las canarias. Y así fue, cuando en el minuto 75 un gran centro lejano desde la izquierda de Mira Martín encontró a Sakina Ouzraoui llegando por la otra banda y que, sin dejar caer el balón, golpeó con violencia para marcar sin que Miralles pudiera hacer nada.

En los últimos minutos intentó irse arriba el DUX sin acierto ante un Tenerife que ya se dedicó a mantener el balón y el resultado.