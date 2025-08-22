LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zoe Matthews, que se estrenaba con el DUX, intenta despejar. Justo Rodríguez
Fútbol

Evidente mejoría del DUX Logroño pero nueva derrota

Buena imagen. El conjunto capitalino pierde contra el Tenerife pero deja buenas sensaciones, sobre todo en una primera mitad en la que fue superior a unas isleñas que se impusieron en la segunda parte

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:42

La pretemporada del DUX Logroño está siendo complicada. La plantilla ha cambiado mucho con respecto a la que logró el ascenso, con importantes incorporaciones. Pero ... los compromisos internacionales han impedido a Héctor Blanco contar con muchas de sus nuevas jugadoras, muchas de ellas llamadas a ser titulares durante la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  4. 4

    Una app que no sabes usar
  5. 5 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  6. 6

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  7. 7 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  8. 8 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde
  10. 10

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Evidente mejoría del DUX Logroño pero nueva derrota

Evidente mejoría del DUX Logroño pero nueva derrota