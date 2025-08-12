Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad de este martes

Calahorra Ochocientas personas se concentran para reinvidicar más seguridad

Los ciudadanos han condenado la agresión a un joven el pasado fin de semana | La Guardia Civil ha establecido un fuerte dispositivo de seguridad, pero el acto se ha desarrollado de manera pacífica

Fuegos Continúan activos los incendios de Mansilla y Gimileo

Durante la tarde de este martes se han declarado numerosos fuegos en La Rioja, concretamente en Mansilla, Haro, Gimileo, Collado Grande, Albelda, Treviana, Fonzaleche y Munilla

Sucesos La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana

La medida se aplicará desde antes de las próximas fiestas, según ha indicado la alcaldesa tras la reunión con la delegada del Gobierno, que considera que la ciudad es «segura» y «no hay razones objetivas para alarmar a la sociedad»

El tiempo Activado el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en la Ibérica riojana

La Rioja El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel

Un jurado popular juzgará este crimen, que desencadenó un pequeño cisma institucional, entre el 20 y el 31 del próximo mes de octubre

Sociedad Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados

El Gobierno activa la situación de preemergencia para mejorar la coordinación entre Estado y autonomías en el uso de los recursos contra el fuego y Renfe interrumpe la circulación ferroviaria en Ourense

España Las críticas de Puente contra la gestión de Mañueco por los incendios abre otra guerra Gobierno-PP

Los populares lanzan una ofensiva en el Congreso contra los «mensajes de odio» del ministro, al que reclaman «sentido de Estado» en pleno drama nacional por el fuego

Nacional Los obispos se revuelven contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un buen cristiano»

La Conferencia Episcopal apela a la «dignidad humana» tras las críticas de Santiago Abascal por el rechazo de la Iglesia al veto a los musulmanes en Jumilla

Sucesos Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos

La Policía Nacional, con la ayuda de la Local, intervino en un local nocturno en el que también había un trabajador contratado de manera ilegal

Economía La Rioja pagará 8 veces más por su deuda en seis años

La región es la que más tendrá que aumentar el pago por intereses, según un estudio de Fedea

Comarcas Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales

El cantante explica que la demora y la mala calidad del sonido en el concierto se debieron a fallos técnicos

Logroño La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

En poco más de siete meses, los agentes de la capital registran 2.665 intervenciones, 4.973 identificaciones, 3.110 denuncias y 138 detenciones

Culturas El órgano asesor de la Unesco no ve errores en la actuación de la Mezquita de Córdoba

El presidente del órgano asesor de la Unesco asegura que el Cabildo estaba habilitando un inmueble para trasladar los enseres de la capilla que usaba como almacén

Agenda La Casa de las Ciencias invita a mirar el arte rupestre con ojos matemáticos

La exposición 'En los orígenes. Arte y Matemática en la prehistoria', instalada hasta el 12 de septiembre, reúne información, hipótesis y muchas preguntas sobre los símbolos abstractos registrados por nuestros antepasados

Feminicidio El fiscal pide 52 años de cárcel para el asesino confeso de Salwa en julio de 2023

La defensa de S.M.A. pide su absolución, mientras el Ministerio público asegura que mató a su esposa «en medio de una dolorosa agonía innecesariamente alargada» y la acusación particular reclama 103 años de prisión

Fútbol | Segunda Federación La UDL, cerca de hallar su identidad

El cuadro blanquirrojo muestra en sus tres amistosos un fútbol asociativo con protagonismo de la cantera

