Las noticias imprescindibles

La Rioja
Martes, 12 de agosto 2025, 21:07
Calahorra
Ochocientas personas se concentran para reinvidicar más seguridad
Los ciudadanos han condenado la agresión a un joven el pasado fin de semana | La Guardia Civil ha establecido un fuerte dispositivo de seguridad, pero el acto se ha desarrollado de manera pacífica
Fuegos
Continúan activos los incendios de Mansilla y Gimileo
Durante la tarde de este martes se han declarado numerosos fuegos en La Rioja, concretamente en Mansilla, Haro, Gimileo, Collado Grande, Albelda, Treviana, Fonzaleche y Munilla
Sucesos
La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
La medida se aplicará desde antes de las próximas fiestas, según ha indicado la alcaldesa tras la reunión con la delegada del Gobierno, que considera que la ciudad es «segura» y «no hay razones objetivas para alarmar a la sociedad»
El tiempo
Activado el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en la Ibérica riojana
La Rioja
El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
Un jurado popular juzgará este crimen, que desencadenó un pequeño cisma institucional, entre el 20 y el 31 del próximo mes de octubre
Sociedad
Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados
El Gobierno activa la situación de preemergencia para mejorar la coordinación entre Estado y autonomías en el uso de los recursos contra el fuego y Renfe interrumpe la circulación ferroviaria en Ourense
España
Las críticas de Puente contra la gestión de Mañueco por los incendios abre otra guerra Gobierno-PP
Los populares lanzan una ofensiva en el Congreso contra los «mensajes de odio» del ministro, al que reclaman «sentido de Estado» en pleno drama nacional por el fuego
Nacional
Los obispos se revuelven contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un buen cristiano»
La Conferencia Episcopal apela a la «dignidad humana» tras las críticas de Santiago Abascal por el rechazo de la Iglesia al veto a los musulmanes en Jumilla
Sucesos
Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
La Policía Nacional, con la ayuda de la Local, intervino en un local nocturno en el que también había un trabajador contratado de manera ilegal
Economía
La Rioja pagará 8 veces más por su deuda en seis años
La región es la que más tendrá que aumentar el pago por intereses, según un estudio de Fedea
Comarcas
Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
El cantante explica que la demora y la mala calidad del sonido en el concierto se debieron a fallos técnicos
Logroño
La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
En poco más de siete meses, los agentes de la capital registran 2.665 intervenciones, 4.973 identificaciones, 3.110 denuncias y 138 detenciones
Culturas
El órgano asesor de la Unesco no ve errores en la actuación de la Mezquita de Córdoba
El presidente del órgano asesor de la Unesco asegura que el Cabildo estaba habilitando un inmueble para trasladar los enseres de la capilla que usaba como almacén
Agenda
La Casa de las Ciencias invita a mirar el arte rupestre con ojos matemáticos
La exposición 'En los orígenes. Arte y Matemática en la prehistoria', instalada hasta el 12 de septiembre, reúne información, hipótesis y muchas preguntas sobre los símbolos abstractos registrados por nuestros antepasados
Feminicidio
El fiscal pide 52 años de cárcel para el asesino confeso de Salwa en julio de 2023
La defensa de S.M.A. pide su absolución, mientras el Ministerio público asegura que mató a su esposa «en medio de una dolorosa agonía innecesariamente alargada» y la acusación particular reclama 103 años de prisión
Fútbol | Segunda Federación
La UDL, cerca de hallar su identidad
El cuadro blanquirrojo muestra en sus tres amistosos un fútbol asociativo con protagonismo de la cantera
