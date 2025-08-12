El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel Un jurado popular juzgará este crimen, que desencadenó un pequeño cisma institucional, entre el 20 y el 31 del próximo mes de octubre

Cinco años después, el presunto autor del crimen de Los Lirios se sentará en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una pena de 22 años de cárcel por el asesinato de su esposa, Mercedes, la mujer hallada muerta en su domicilio el 13 de octubre de 2020. El fiscal pide, además, que se tengan en cuenta las agravantes de parentesco y de «haber cometido el hecho por razón de su género». La acusación pública solicita también 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. Y en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.

Los hechos, que serán juzgados por un jurado popular entre el 20 y el 31 del próximo mes de octubre en la Audiencia Provincial, arrancan el 11 de octubre de 2020. Ese día, el acusado, A. E. M., viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo y en la madrugada del 13 de octubre regresó al domicilio, en el Parque de Los Lirios en Logroño, que compartía con su esposa Mercedes de 56 años de edad.

Una vez en casa, mantuvo una discusión con Mercedes al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces cuando, según el fiscal, movido «por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante» en tórax y abdomen causándole la muerte. Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

Un suceso que pasó de puntillas

El suceso no trascendió entonces ni tuvo repercusión mediática porque la hipótesis inicial fue que la propia mujer se había quitado la vida. Eran tiempos de pandemia, de movilidad restringida entre municipios y las reuniones de más de seis personas no convivientes estaban prohibidas. Las evidencias posteriores desmontaron la tesis del suicidio, la mujer tenía varias puñaladas en el cuello. No obstante, el suceso continuó en un segundo plano hasta un año después. El crimen de Lardero cometido el 28 de octubre de 2021 destapó públicamente este otro crimen porque, aunque con escasa fuerza, también se barajó la posibilidad de que el condenado por el asesinato del pequeño Álex, Francisco Javier Almeida, estuviera detrás de este otro caso. No había nada, las sospechas estaban infundadas.

En septiembre de 2021, apenas un mes antes del asesinato de Álex, el caso había sido trasladado del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño al Juzgado de Violencia de Género «por apreciarse indicios de que pudiera tratarse de un caso de violencia de género», explicó entonces la dirección de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

En mayo de 2022 las estadísticas del Ministerio de Irene Montero provocaron un pequeño cisma institucional en La Rioja. Entre las cifras anuales de víctimas, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, incluía el asesinato de una mujer en Logroño en 2020. Era Mercedes. La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento capitalino se apresuraron a convocar un minuto de silencio y a condenar el crimen machista pese a que el hecho había sido confirmado meses atrás por el TSJR.

La entonces presidenta del Ejecutivo, Concha Andreu, habló de falta de «comunicación o coordinación» entre jueces y policías; la delegada del Gobierno, María Marrodán, enmendó a la mandataria, y el presidente del TSJR, Javier Marca, se alineó con la delegada y señaló que sólo una sentencia condenatoria firme «es la que determina» si hay un caso o no de violencia machista. «Hasta entonces hay una presunción de inocencia», dijo. Entre tanto, el supuesto autor del crimen continuaba en la calle y continúa a día de hoy.

Aquel episodio supuso la escenificación del choque entre instituciones. Mientras unos daban por zanjado el caso una vez concluidas las pesquisas policiales y, por tanto, que la muerte de Mercedes contara como un caso de violencia machista a los que se refería Igualdad tenía sentido, otros llamaban a la prudencia y a esperar a que haya sentencia.