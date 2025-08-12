Activado el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en la Ibérica riojana La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos por posibles lluvias intensas

La Rioja Martes, 12 de agosto 2025, 16:28 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

Además de la alerta amarilla por calor, Aemet activó el lunes por la tarde aviso amarillo por lluvias intensas y tormentas en la Ibérica riojana, una alerta que estará en vigor desde las 16.00 hasta las 22.00 horas de este martes.

Las tormentas pueden ir acompañadas con rachas muy fuertes de viento, sin descartar granizo y la posibilidad de que este hecho suceda oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

Ante estos avisos, la Confederación Hidrográfica del Ebro recuerda que las lluvias muy intensas pueden provocar crecidas súbitas en cauces menores y barrancos.

Se podrían producir en casi toda la cuenca del Ebro durante este 12 de agosto. Desde la CHE «estar atentos a los pronósticos de Aemet, del SAIH Ebro y siempre seguir las recomendaciones de Protección Civil».

La CHE recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com, así como en la web www.chebro.es. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

Ola de calor en España, hasta el 18 de agosto

En el resto del país, la Aemet ha extendido el aviso por ola de calor «probablemente hasta el lunes 18 de agosto». Dado que comenzó el pasado día 3, esto supondría que la ola de calor se extendería durante 15 días, una situación que no se ha experimentado en España desde 2022 (cuando hubo una ola de 18 días y otra de 16), según informa Europa Press.

El organismo estatal espera que este miércoles predominen los descensos de las máximas en la Península y que estos sean notables en la vertiente cantábrica. Sin embargo, las temperaturas diurnas todavía serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste, donde se seguirán alcanzando los 40ºC aunque de forma menos extensa.

Aún así, puntualiza que la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas.

De cara al jueves, Aemet indica que el escenario más probable es que comience un nuevo ascenso térmico, que será más acusado en la mitad norte y que continuaría en los siguientes días, extendiéndose a la mitad oriental a partir del sábado, día en que comenzarían a descender en el Cantábrico.

De este modo, los valores térmicos volverán a ser muy elevados y se llegará a los 40-42ºC en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.

A partir del lunes, el escenario más probable es que las temperaturas comiencen a descender. Aún así, la Aemet ha recalcado que las temperaturas todavía serán significativamente elevadas para la época del año y que probablemente se superen los 40ºC en las mismas zonas que días anteriores.

En lo que respecta a las mínimas, éstas se mantendrán con valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.