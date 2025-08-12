LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Marí, al que Mendia conoce bien, está llamado a ser el faro blanquirrojo gracias a su calidad y visión periférica Juan Marín
Fútbol | Segunda Federación

La UDL, cerca de hallar su identidad

Juego combinativo. ·

El cuadro blanquirrojo muestra en sus tres amistosos un fútbol asociativo con protagonismo de la cantera

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 12 de agosto 2025, 07:48

La Unión Deportiva Logroñés comenzó este lunes la tercera semana de pretemporada y después de los primeros amistosos el equipo blanquirrojo va encontrando poco ... a poco su identidad. O la que pretende su entrenador. Cierto es que pocas conclusiones se pueden sacar después de disputar tres encuentros en una semana en este caluroso verano, pero la idea que Unai Mendia quiere trasladar al juego blanquirrojo se empieza a vislumbrar. Los tres encuentros de pretemporada, que se saldaron con victorias frente a un Náxara que empezaba a dar sus primeros pasos (3-1) y a dos equipos de Tercera División (Agoncillo, 0-4, y Haro, 0-4), algo de luz pueden aportar de lo que pretende ser el equipo de la capital.

