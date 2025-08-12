La UDL, cerca de hallar su identidad

La Unión Deportiva Logroñés comenzó este lunes la tercera semana de pretemporada y después de los primeros amistosos el equipo blanquirrojo va encontrando poco ... a poco su identidad. O la que pretende su entrenador. Cierto es que pocas conclusiones se pueden sacar después de disputar tres encuentros en una semana en este caluroso verano, pero la idea que Unai Mendia quiere trasladar al juego blanquirrojo se empieza a vislumbrar. Los tres encuentros de pretemporada, que se saldaron con victorias frente a un Náxara que empezaba a dar sus primeros pasos (3-1) y a dos equipos de Tercera División (Agoncillo, 0-4, y Haro, 0-4), algo de luz pueden aportar de lo que pretende ser el equipo de la capital.

Una de las cuestiones que parecen bastante claras es que Miguel Marí será la extensión de Unai Mendia dentro del campo de juego. Los datos no mienten. En el Teruel que logró el ascenso el mediocentro disputó casi todos los encuentros (32 de 34) bajo las órdenes del técnico de Beasáin. Lo mismo que el portero Taliby, Joel Febas (33) o Eduardo Cabetas (30), todos jugadores que el entrenador se trajo del equipo aragonés que logró el ascenso a Primera Federación.

De hecho, vestido de blanquirrojo Marí marcó el primero de los tres goles de la remontada ante el Náxara en el primer encuentro amistoso del verano en una jugada a balón parado. El domingo, cerca estuvo en dos ocasiones de marcar, ambas después de un córner. El año pasado, el alicantino vio puerta en solo una ocasión. Es decir, Mendia le puede sacar incluso un mejor rendimiento al centrocampista de fino toque y visión periférica.

A la hora de sacar el balón, Marí puede rodearse de jugadores que pueden tocar, conducir o asociarse entre sí, que es aparentemente la identidad que quiere el técnico para la UD Logroñés. En este sentido, Otadui es un jugador que puede jugar de interior o abrirse hacia las bandas. Benítez es otro efectivo de mucha calidad que puede crear peligro con un solo toque. Para las bandas, a diferencia de cursos pasados, Iñaki ha abierto espacios metiéndose al interior, aprovechando la velocidad de Camacho por la izquierda. Y todavía hay que ver la aportación que puede traer Yanis Lhery.

El ímpetu de los canteranos

Los que están aprovechando su oportunidad en esta pretemporada son los jugadores del semillero de Valdegastea, especialmente Manex Rezola (2006), David González (2006), Markel Gil (2005), el central Eder Larrea (2006) o Cayetano Ruiz (2005). Los canteranos, además del que será el tercer portero del equipo, Jorge Tejada (2006), han tenido minutos en estos tres encuentros de pretemporada y la respuesta ha sido muy positiva.

Manex se ha mostrado como hombre que puede jugar pegado a la banda, de enganche, de falso nueve. Puede asistir y marcar. En Haro anotó el primero y brilló junto a su compañero David González, asociándose y buscando constantemente a sus compañeros. Por otro lado, el joven delantero no vio puerta este domingo pero sí el día anterior contra el Agoncillo, donde además se apuntó una asistencia a Cayetano, otro de los canteranos con minutos y buenas sensaciones en una UD Logroñés que se empieza a reconocer, a gustar e ilusionar.