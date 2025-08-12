La Casa de las Ciencias invita a mirar el arte rupestre con ojos matemáticos La exposición 'En los orígenes. Arte y Matemática en la prehistoria', instalada hasta el 12 de septiembre, reúne información, hipótesis y muchas preguntas sobre los símbolos abstractos registrados por nuestros antepasados

Si en el Paleolítico Superior nuestros antepasados pintaron en cuevas y grabaron en hueso figuras de caballos, ciervas o bisontes, también fueron capaces de registrar el pensamiento a través de símbolos abstractos que, aparentemente, sólo podrían entenderse desde una perspectiva matemática y que bien podrían responder a anotaciones contables e, incluso, calendárico-astronómicas.

Mirar con ojos matemáticos el arte de la Prehistoria es precisamente el reto que la Casa de las Ciencias nos propone en la exposición 'En los orígenes', inaugurada este martes por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y su comisario, el profesor Francisco A. González Redondo. Una muestra que reúne paneles informativos, numerosa documentación y bibliografía -entre la que destaca 'Historia de las Matemáticas' de Carl B. Boyer- y réplicas de materiales que sirvieron de soporte a los registros simbólicos prehistóricos (punzones, astas decoradas, bastones, agujas,...).

Francisco A. González Redondo entre Rubén Blanco (gerente de la Casa de las Ciencias) y el concejal Miguel Sainz, y detalles de la exposición. Juan Marín

Como ha explicado el comisario de la muestra, sus diez paneles incluyen códigos QR« que nos ha preparado Reinos de España para que la exposición sea totalmente inmersiva e inclusiva. Al activarlos con el móvil tenemos locuciones de todos los textos en español, inglés, francés, alemán e incluso vídeos en lengua de signos. Cada locución termina con una pregunta y una bibliografía».

¿Y si los primeros matemáticos fueron mujeres?

Con una mirada aritmética sobre el arte rupestre, la exposición nos lleva a reparar, por ejemplo, en huesos con incisiones rítmicas, usualmente caracterizadas como 'marcas de caza' y atribuibles a los varones. Pero también en las muescas registradas en el hueso Ishango, que según la 'conjetura Zaslavsky' podrían coincidir con ciclos menstruales, lo que nos llevaría a preguntarnos: ¿Y si la primera expresión matemática fue obra de una mujer?

Esta y otras muchas preguntas e hipótesis son las que trata de suscitar 'En los orígenes. Arte y Matemática en la prehistoria', exposición abierta hasta el día 12 de septiembre en la Casa de las Ciencias de Logroño. Junto a ella, una gran sala acoge desde hoy y hasta el jueves 14 los talleres 'Arte rupestre, aritmética corporal y registro matemático para grandes y pequeños', aún con alguna plaza libre. Además, y como acto de clausura, el 12 de septiembre Francisco González Redondo impartirá la conferencias '¿Fueron mujeres 'los primeros matemáticos'? Arte, género y matemática en la Prehistoria', a las 19.00 horas y con entrada libre.