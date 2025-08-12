Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales El cantante explica que la demora y la mala calidad del sonido en el concierto se debieron a fallos técnicos

A. F. A. Martes, 12 de agosto 2025, 11:35 | Actualizado 12:05h.

«Lo que tenía que haber sido un concierto agradable, se convirtió en una pesadilla para mí», lamenta Pablo Carbonell en una publicación de su cuenta de Instagram. El cantante, actor y humorista actuó el pasado viernes en el Teatro de Canales de la Sierra en el marco de la séptima edición del festival Canales Demanda Teatro.

Su espectáculo 'Recita y tal' aspiraba a recorrer su repertorio más folklórico y divertido en una sala completa. Sin embargo, la hora prevista para el comienzo del espectáculo, las 22.30, no se pudo cumplir y los asistentes se vieron obligados a llevar a cabo una larga espera en el exterior del recinto. «Iniciamos la prueba de sonido a las nueve de la noche, no suelo demorarme más de 15 minutos, pero la caja de inyección del teatro había volado», justifica, aclarando que fue una situación excepcional en su carrera.

Dicha espera no se tradujo en una solución, los problemas se agravaron durante la velada. «Al conectar los monitores solo funcionaba uno, al conectar el segundo, saltó una etapa con lo cual yo no podía escuchar desde el escenario», explica. El resultado fue un concierto de baja calidad que perdió la intimidad deseada. Carbonell fue el primero en notar las malas sensaciones en la sala. «El aplauso final fue la cuarta parte del de recibimiento», y experimentarlas por sí mismo, «lo peor es que cuando suenas mal y estás incómodo piensas que lo que estás haciendo no vale nada».

El cantante pide perdón por los errores del conjunto de la organización y espera poder volver para hacer justicia a su arte: «Estábamos desbordados con lo del sonido. Si todavía el concierto hubiese estado bien hubiese compensado el rato en la cola. Mil perdones. Ojalá pudiese volver».

Por su parte, algunos asistentes han comentado en la publicación de Instagram con palabras de ánimo y agradecimiento por los esfuerzos reunidos para que la noche saliera adelante. «Pablo, yo estuve viéndote en Canales. Es cierto que el sonido fue un problema, pero yo personalmente disfruté muchísimo de tu universo. Vuelve cuando quieras», comentó una seguidora.