La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

El Casco Antiguo de Logroño se debate desde hace tiempo entre el derecho al descanso vecinal y la actividad económica que genera el turismo ... en general y la hostelería en particular. No es una dicotomía reciente ni que sólo afecte al centro histórico pero los cambios en el ocio que se han gestado y asentado tras la pandemia del covid, con horarios más prolongados y locales y terrazas más extendidas, que han favorecido el llamado 'tardeo', han hecho mella en los residentes de estas zonas, que claman por el respeto a su descanso.

En el otro lado, los destinatarios de las críticas, los responsables municipales y policiales, defienden una gestión proactiva del asunto, de la que desvelan datos concretos. Según un informe de la Policía Local al que ha tenido acceso este periódico, en los siete primeros meses de este año 2025, concretamente entre el 1 de enero y el 9 de agosto, el número de teléfono de la Policía Local, el 092, atendió 11.278 llamadas en servicio nocturno, lo que supone una llamada cada 18 minutos.

En cifras 11.278 llamadas atendidas en el 092. Lo que supone una media de una llamada cada 18 minutos a lo largo de cada servicio nocturno 2.665 intervenciones de naturaleza diversa realizadas. 4.973 identificaciones a personas.

3.110 denuncias tramitadas. 138 personas detenidas.

En este mismo periodo, siempre hablando del servicio entre las 21.00 y las 8.00 horas en el perímetro urbano de la capital, se registraron 2.665 intervenciones y 4.973 identificaciones. Además, la Policía Local de Logroño efectuó en ese mismo tiempo 3.110 denuncias, entre las que se incluyen las 2.378 relacionadas por infringir las ordenanzas municipales, las 285 por vulnerar la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana y las 447 por incumplir la normativa de Seguridad Vial. Además, la cifra de detenidos por agentes de la Policía Local en estos meses ascendió a 138 personas.

Este prolijo informe policial, que contempla 3.110 denuncias, solo abarca los siete primeros meses de este año, pero los datos de la Memoria de la Policía Local 2024 con 3.253 denuncias en todo el año pasado dan cuenta del evidente incremento de sanciones en este año en curso, un mismo aspecto que en 2023 rubricó 560 expedientes sancionadores y que en 2022 llegó a los 589.

Sobre las actuaciones más relevantes desde el inicio del ejercicio, 389 se vinculaban a molestias en las calles, incluyendo cánticos a deshoras, música elevada o despedidas de solteros descontroladas. El patrullaje a pie por el Casco Antiguo alcanzó las 297 acciones y las asistencias o auxilio al ciudadano recabaron 197 incidencias. También refleja que los agentes se vieron obligados a intervenir en 69 peleas en el espacio público, 49 sucesos de vandalismo, 42 hechos relacionados con daños contra la propiedad privada y 32 actuaciones en hurtos, además de las 49 intervenciones en colaboración con la Policía Nacional.

Entre los datos más llamativos del informe, figuran las denuncias formuladas por diversos incumplimientos a la normativa vigente. Así, aparecen 2.378 sanciones por vulnerar las ordenanzas municipales y las alusivas a actividades recreativas. Sólo hasta el pasado viernes, la Policía Local sancionó a 1.116 personas por orinar en la vía pública y a 552 por consumir alcohol en la calle. La tercera infracción más numerosa, con 423 sanciones, fue causar molestias en la calle (gritos, actos vandálicos, despedidas). Muy por detrás se encuentran los ruidos entre particulares (129) y los incumplimientos de la normativa de animales (46), entre otras.

Sanciones a la hostelería

También en este apartado cobran relevancia las denuncias por incumplimientos relacionados con los locales de hostelería, hasta un total de 77 en lo que va de año: 22 sanciones por faltas en la colocación y horario de las terrazas, 16 multas por permitir sacar las consumiciones a la calle, 15 relacionadas con el horario de cierre, 13 por ejercer la actividad hostelera con las puertas abiertas y 11 por ruido excesivo en estos locales.

Desobediencia

Entre las vulneraciones de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, destacan los casos que atañen a las faltas de respeto y desobediencia a la autoridad, que superan el centenar de sanciones y aquellas vinculadas a la alteración del orden público y perturbación de la seguridad ciudadana (que incluyen peleas y altercados) con 30 casos.

Fuentes municipales señalan que, como recordó hace unos días el concejal de Interior, Francisco Iglesias, los medios policiales destinados en este horario asciende a cuatro patrullas de Policía Local, más el equipo de Atestados, y que este dispositivo habitual se ve incrementado exclusivamente en el Casco Antiguo por un destacamento de ocho o nueve agentes que patrullan la zona.

De ahí que Iglesias asevere que «los denuncias no salen del aire y la Policía hace su trabajo». «Puede que unas veces se vean los esfuerzos y otras no, pero se sienten con los datos que tenemos», garantiza el concejal.