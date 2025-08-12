LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de una patrulla de la Policía Local de Logroño en labores de vigilancia en la plaza del Mercado de la capital riojana. Sonia Tercero

La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

En poco más de siete meses, los agentes de la capital registran 2.665 intervenciones, 4.973 identificaciones, 3.110 denuncias y 138 detenciones

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Martes, 12 de agosto 2025, 07:12

El Casco Antiguo de Logroño se debate desde hace tiempo entre el derecho al descanso vecinal y la actividad económica que genera el turismo ... en general y la hostelería en particular. No es una dicotomía reciente ni que sólo afecte al centro histórico pero los cambios en el ocio que se han gestado y asentado tras la pandemia del covid, con horarios más prolongados y locales y terrazas más extendidas, que han favorecido el llamado 'tardeo', han hecho mella en los residentes de estas zonas, que claman por el respeto a su descanso.

