Los hosteleros, afectados y «criminalizados» El sector de la hostelería lamenta los actos incívicos que también les perjudican

Nuria Alonso Logroño Martes, 12 de agosto 2025, 07:14 Comenta Compartir

Las quejas vecinales apuntan a los propietarios de los locales de hostelería de las 'zonas calientes' de Logroño para que pongan coto a los desmanes que sus clientes practican dentro y fuera de los establecimientos. Pero desde la asociación que aglutina a la hostelería regional, su presidente, Francisco Martínez Bergés, rechaza ese postulado porque entiende que también los hosteleros se ven perjudicados por estas actitudes poco edificantes. «A nadie le gusta las gamberradas, ni mucho menos a nosotros, que nos estamos jugando nuestros locales», remarca Bergés. «Cuando hay una bronca o una gamberrada dentro del local y siempre la paga el dueño», explica el presidente de la patronal hostelera. «Entre veinte o treinta cuadrillas o despedidas, siempre habrá uno que dé la nota, pero no eso no implica atacar al turismo y a la hostelería», defiende sobre un sector que se siente «criminalizado».

Dice Bergés que la normativa se cumple mayoritariamente: «Sólo hay que fijarse en cuántas denuncias a bares hay y no será porque no nos pasan inspecciones o porque no vienen a vigilarnos». De hecho, insiste: «Si hay 40 o 50 denuncias cada fin de semana, de bares, como mucho, una». El responsable de Hostelería Riojana asegura que, en materia de presencia policial, «hay fines de semana que sobra y sin embargo hay fines de semana que falta». «¿Cuál es el nivel medio? No lo sé; por nosotros, ojalá hubiera más porque estaríamos más tranquilos», sostiene para reiterar: «Nosotros somos los primeros interesados en que no ocurran estas cosas». «Nos va en ello nuestro negocio, nuestro sueldo, los empleados...», relata.

También el representante del ocio nocturno, Víctor Manuel Riera, descarta que los comportamientos de las últimas fechas «ocurran todos los fines de semana». «Eso es incierto –remarca Riera–. De vez en cuando hay un incidente, como ha pasado siempre y en todos los sitios; pero de ahí a decir que es constante...». «Se están diciendo verdaderas burradas por parte de algunos vecinos solo para atacar a la hostelería», comenta enfadado para agregar: «Yo les pido a esos vecinos que están todo el día quejándose que viajen por otras ciudades para ver lo que hay, Logroño no puede ser más controlada y más tranquila».

Sobre el cumplimiento de la normativa de terrazas, Riera señala que los hosteleros también se ven obligados a llamar la atención «a los clientes sobre que no se pueden mover las mesas y las sillas de las terrazas o que no se puede sacar la bebida fuera». Y concluye que «por regla general, la inmensa mayoría lo hace perfectamente».

Comenta Reporta un error