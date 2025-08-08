Demanda Casco Antiguo denuncia otra noche de broncas, peleas y gritos en Logroño Una pelea en la calle Siervas de Jesús a las 5.10 horas provoca la nueva queja de la asociación vecinal

La asociación Demanda Casco Antiguo ha denunciado «una nueva noche de peleas, broncas y gritos», en concreto en la calle Siervas de Jesús, donde una vecina de la zona grabó en vídeo el altercado que se produjo a las 5.10 horas de este viernes a la salida de una discoteca. Antes de la pelea entre jóvenes, se produjeron «gritos y cánticos, con cero respeto al vecindario y a su derecho al descanso», indica quien registró las imágenes.

«Es alucinante que esto suceda todos los fines de semana, incluso desde el jueves, ante la absoluta pasividad policial y política en el mismo centro de la ciudad», continúa la persona que vio afectado su descanso. «No son casos aislados, sino que el ruido y la violencia son un caso endémico en el casco antiguo», añade.

Desde Demanda Casco Antiguo critican que «concejales como Miguel Sáinz se dediquen a intentar difundir que el turismo de Logroño es deportivo y familiar y, sobre todo, que el concejal responsable de Policía, Francisco Iglesias, niegue la evidencia y califique de 'hechos esporádicos' los últimos incidentes con el lanzamiento y ruptura de botellas de vidrio en las angostas calles del Casco Antiguo».

La asociación recuerda que «nada se sabía de los meones hasta que difundimos vídeos con gente orinando impunemente en las propias terrazas del centro logroñés, nadie sabía nada del consumo de alcohol en la vía pública con absoluta pasividad policial hasta que lo denunciamos con vídeos y nada sabía nada de los altercados y las continuas broncas y gritos que, desde jueves a domingo, se producen cada semana en el corazón de la ciudad hasta la difusión de los videos de los vecinos».

Además, lamentan «la falta de respeto al vecindario, no sólo por los jóvenes protagonistas del vídeo, que por cierto a continuación se desplazan por otras zonas del casco histórico con cánticos, a gritos y maltratando el mobiliario público como confirman otros vecinos de Portales o Sagasta», sino por «las autoridades municipales y policiales, que únicamente actúan a remolque para no perjudicar a los señores del ocio nocturno».

La asociación vecinal considera «necesario» que el ocio nocturno «desaparezca del centro de la ciudad y que, de una vez por todos, se limiten horarios, terrazas y aforos en los establecimientos del centro histórico en cumplimiento de los propios acuerdos municipales tras su declaración como Zona de Protección Acústica Especial».