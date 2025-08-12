LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concentración convocada tras el asesinato de Salwa el 8 de julio de 2023. Sadé Visual

El fiscal pide 52 años de cárcel para el asesino confeso de Salwa en julio de 2023

La defensa de S.M.A. pide su absolución, mientras el Ministerio público asegura que mató a su esposa «en medio de una dolorosa agonía innecesariamente alargada» y la acusación particular reclama 103 años de prisión

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Martes, 12 de agosto 2025, 07:16

Han transcurrido poco más de dos años desde que S. M. A. asesinó a su mujer, Salwa Zidan, e intentó acabar con la vida de ... sus tres hijos. Desde entonces permanece en prisión provisional acusado de un delito de asesinato y de tres homicidios en grado de tentativa por los que, según ha sabido Diario LA RIOJA, se enfrentará a una petición por parte de la Fiscalía de 52 años de cárcel –25 por el asesinato y 9 por cada uno de los homicidios intentados– y al pago de una indemnización de 200.000 euros a cada uno de sus descendientes. No es lo único, la acusación pública solicita además la pérdida de la patria potestad, diez años de libertad vigilada una vez salga de prisión y un media de alejamiento.

