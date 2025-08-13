LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos bomberos forestales controlan un foco avivado en una zona de pinar

Dos bomberos forestales controlan un foco avivado en una zona de pinar Rodrigo Merino

Los fuegos del martes arrasaron la misma superficie que todos los incendios de 2024

Mansilla, Fonzaleche y Gimileo recuperan la tranquilidad tras una jornada marcada por el calor, las tormentas, las llamas y el miedo

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:54

Penachos de humo aislados, trajín inusual de camiones de bomberos y retenes, mangueras desperdigadas como culebras de colores y el persistente olor a quemado. Ocho puntos concretos de La Rioja vivieron el martes una jornada marcada por el fuego ... . Las condiciones eran las propicias para que cualquier chispa provocase el incendio. El intenso calor, tormentas en su mayor parte secas con numerosos rayos y un viento inhóspito y cambiante que actuó como fuelle sirvieron para sembrar el miedo en numerosas localidades, aunque fueron tres los principales términos municipales afectados: Mansilla de la Sierra, Gimileo y Fonzaleche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  4. 4

    Una mancha en medio de la piscina
  5. 5

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  6. 6 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  7. 7

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  8. 8 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  9. 9 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  10. 10 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los fuegos del martes arrasaron la misma superficie que todos los incendios de 2024