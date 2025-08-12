Declarado un incendio en Mansilla de la Sierra El fuego ha comenzado minutos antes de las 16.30 horas de la tarde

La Rioja Martes, 12 de agosto 2025, 17:21 Comenta Compartir

Los medios de extinción de la Dirección General de Medio Natural trabajan para sofocar un incendio que se ha declarado en Mansilla de la Sierra, en la frontera con Viniegra de Abajo, concretamente en el paraje denominado Sanchón.

Ampliar

El fuego ha comenzado minutos antes de las 16.30 horas de la tarde y aún no se sabe exactamente cuál es el alcance, aunque al parecer ahora mismo está lloviendo en la zona.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .