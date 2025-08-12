Declarado un incendio en Mansilla de la Sierra
El fuego ha comenzado minutos antes de las 16.30 horas de la tarde
La Rioja
Martes, 12 de agosto 2025, 17:21
Los medios de extinción de la Dirección General de Medio Natural trabajan para sofocar un incendio que se ha declarado en Mansilla de la Sierra, en la frontera con Viniegra de Abajo, concretamente en el paraje denominado Sanchón.
El fuego ha comenzado minutos antes de las 16.30 horas de la tarde y aún no se sabe exactamente cuál es el alcance, aunque al parecer ahora mismo está lloviendo en la zona.
En actualización
La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
