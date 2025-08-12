LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Incendio en una ladera cercana a Albelda de Iregua.
Incendio en una ladera cercana a Albelda de Iregua. Marie Christine Alicia Marguerie

Controlado el incendio de Albelda de Iregua

El fuego amenazaba el casco urbano de la localidad

La Rioja

Martes, 12 de agosto 2025, 18:07

Los incendios también amenazan La Rioja. Tras declararse uno en Mansilla de la Sierra, alrededor de las 17.30 horas de la tarde, ha comenzado otro en las laderas de un monte próximo al casco urbano de Albelda de Iregua. Este último ya ha sido controlado alrededor de una hora después.

El fuego, desde una calle de Albelda. Ricardo Zapatero
El fuego amenazaba el casco urbano. Marie Christine Alicia Marguerie
Así ha quedado la ladera. Marie Christine Alicia Marguerie
Los bomberos seguían después de apagado enfriando la zona. Yonatan Benito
Ciudadanos de la localidad miraban desde aabjo preocupados la zona mientras trabajan los bomberos en el monte. Yonatan Benito

Un instante del trabajo de los bomberos en la ladera. Estefanía Palacios

El fuego se ha originado en una zona de monte bajo cercana a la calle Las Picadas, junto al núcleo urbano de Albelda de Iregua, sobre el barrio de bodegas y el reabierto tramo de carretera LR-255.

