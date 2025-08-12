Controlado el incendio de Albelda de Iregua
El fuego amenazaba el casco urbano de la localidad
La Rioja
Martes, 12 de agosto 2025, 18:07
Los incendios también amenazan La Rioja. Tras declararse uno en Mansilla de la Sierra, alrededor de las 17.30 horas de la tarde, ha comenzado otro en las laderas de un monte próximo al casco urbano de Albelda de Iregua. Este último ya ha sido controlado alrededor de una hora después.
1 /
El fuego se ha originado en una zona de monte bajo cercana a la calle Las Picadas, junto al núcleo urbano de Albelda de Iregua, sobre el barrio de bodegas y el reabierto tramo de carretera LR-255.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.