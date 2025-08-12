Controlado el incendio de Albelda de Iregua El fuego amenazaba el casco urbano de la localidad

Incendio en una ladera cercana a Albelda de Iregua.

La Rioja Martes, 12 de agosto 2025, 18:07 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Los incendios también amenazan La Rioja. Tras declararse uno en Mansilla de la Sierra, alrededor de las 17.30 horas de la tarde, ha comenzado otro en las laderas de un monte próximo al casco urbano de Albelda de Iregua. Este último ya ha sido controlado alrededor de una hora después.

El fuego, desde una calle de Albelda. Ricardo Zapatero El fuego amenazaba el casco urbano. Marie Christine Alicia Marguerie Así ha quedado la ladera. Marie Christine Alicia Marguerie Los bomberos seguían después de apagado enfriando la zona. Yonatan Benito Ciudadanos de la localidad miraban desde aabjo preocupados la zona mientras trabajan los bomberos en el monte. Yonatan Benito 1 /

Ampliar Un instante del trabajo de los bomberos en la ladera. Estefanía Palacios

El fuego se ha originado en una zona de monte bajo cercana a la calle Las Picadas, junto al núcleo urbano de Albelda de Iregua, sobre el barrio de bodegas y el reabierto tramo de carretera LR-255.