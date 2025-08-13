LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos trabajan en la zona quemada para evitar nuevos incendios. Rodrigo Merino

Fonzaleche, el fuego que empezó en una cuneta

El incendio de la localidad riojalteña ha afectado especialmente a parcelas de cereal cosechadas, algunas viñas y a pequeñas zonas de pinares

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:29

El pequeño apeadero que forma un camino agrario con la LR-202, a apenas unas decenas de metros del cruce con la N-232 , fue ... el foco donde comenzó el incendio que puso en jaque el martes a bomberos y agricultores riojalteños, que se la jugaron para pelear contra unas llamas fieras avivadas por fuertes ráfagas de viento cambiante que supuso un verdadero quebradero de cabeza para la extinción. Tendrán que ser los peritos los que investiguen las causas, pero la primera impresión de los vecinos señala a una imprudencia humana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  6. 6

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  7. 7 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9

    Una mancha en medio de la piscina
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fonzaleche, el fuego que empezó en una cuneta

Fonzaleche, el fuego que empezó en una cuneta