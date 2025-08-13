LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josu Cubillo, agricultor que colaboró con su tractor para perimetrar el fuego.

Josu Cubillo, agricultor que colaboró con su tractor para perimetrar el fuego.

Josu Cubillo | Agricultor contra el fuego

«Sacamos los tractores y decidimos no parar»

Los agricultores perimetraron son sus tractores el fuego en Treviana

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:35

La reacción de los agricultores resultó clave para frenar el incendio que se declaró en la tarde noche de ayer en la zona de ... Fonzaleche. En concreto, en el área de Villaseca (Treviana) fueron ellos con sus tractores los que lograron perimetrar el fuego. «Las llamas pasron el perímetro inicial y nos asustamos», recuerda Josu Cubillo, uno de los que participó en las labores. Su reacción y la de sus compañeros fue inmediata, «sacamos los tractores y decidimos no parar. Hasta las dos de la mañana».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9

    Una mancha en medio de la piscina
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Sacamos los tractores y decidimos no parar»