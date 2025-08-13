La reacción de los agricultores resultó clave para frenar el incendio que se declaró en la tarde noche de ayer en la zona de ... Fonzaleche. En concreto, en el área de Villaseca (Treviana) fueron ellos con sus tractores los que lograron perimetrar el fuego. «Las llamas pasron el perímetro inicial y nos asustamos», recuerda Josu Cubillo, uno de los que participó en las labores. Su reacción y la de sus compañeros fue inmediata, «sacamos los tractores y decidimos no parar. Hasta las dos de la mañana».

Con la tranquilidad de que todo ha pasado, admite que «fue una locura» y detalla que incluso hubo «tractores que casi se chocan». Pero el esfuerzo mereció la pena. Aunque en algunos momentos temieron que todo fuera a peor porque «el viento cambió de dirección tres veces».

Cubillo y el resto de los agricultores pudieron trabajar en el perimetraje del fuego con sus tractores porque se centraba en una superficie de cereal ya cosechada. «Si hubiera sido en el monte, no hubiéramos podido hacer nada». De hecho, «en el cerro, hubiera sido imposible apagarlo».