«Hay que extremar las precauciones, vienen condiciones muy parecidas»

El director general de Medio Natural y Paisaje advierte de las precauciones que se deben tomar ante la inminente nueva ola de calor

Víctor Soto

Víctor Soto

Fonzaleche

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:13

No ha habido desgracias personales, sí una notable afección paisajística. Pero, sobre todo, los incendios vividos en la tarde noche del martes en varios puntos de La Rioja que pusieron al límite a los servicios de extinción de la comunidad deben llevar a una reflexión de cara a la inminente próxima ola de calor que se espera en las próximas jornadas.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, tiene claro que «toca extremar las precauciones». «Vienen condiciones muy parecidas a las que acabamos de vivir, con temperaturas muy altas y tormentas, algunas secas con muchos rayos, que nos obliga a tener todos los dispositivos alerta», indica.

Un verano complicado que se debe afrontar «con sentido común y mucha precaución». «El fin de semana la mitad de La Rioja está en fiesta y muchas de las actividades requieren el uso del fuego. En La Rioja existe un índice de riesgo que nos indica lo que se puede y no se puede hacer y debemos seguirlo a rajatabla», añade.

También es necesario tomar conciencia de que los fuegos no son un espectáculo, sino un drama, así que acudir a ellos como turista de la desgracia no es buena idea. «Hay que permitir el trabajo de todos los dispositivos», abunda el director general.

