Zona de Calamantío, en mansilla, devorada por las llamas.

Zona de Calamantío, en mansilla, devorada por las llamas. J. M. B.

Mansilla, controlado tras arrasar Calamantío

Los medios aéreos han refrescado este miércoles la zona afectada para evitar daños mayores a los ya sufridos

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:59

El de Mansilla de la Sierra ha sido el más extenso de los incendios que el martes se multiplicaron por La Rioja. Un total de ... 48 hectáreas del término Calamantío han sido devorados por el fuego. Una zona de difícil acceso poblada de robles, matojo, escobas, retamas... ha sido la más afectada por las llamas. «Afortunadamente, no ha llegado a los pinares», explica este miércoles el alcalde de la localidad, José Manuel Ballesteros.

