Mansilla, controlado tras arrasar Calamantío

El de Mansilla de la Sierra ha sido el más extenso de los incendios que el martes se multiplicaron por La Rioja. Un total de ... 48 hectáreas del término Calamantío han sido devorados por el fuego. Una zona de difícil acceso poblada de robles, matojo, escobas, retamas... ha sido la más afectada por las llamas. «Afortunadamente, no ha llegado a los pinares», explica este miércoles el alcalde de la localidad, José Manuel Ballesteros.

A lo largo de la mañana, los medios aéreos no han dejado de volar para refrescar la zona de un incendio que está controlado, pero no totalmente extinguido, por lo que tanto helicóptero como medios terrestres continúan trabajando en la zona.

Ampliar Zona afectada en Mansilla de la Sierra. J. M. B.

Que los incendios del verano se sofocan en invierno es una máxima que suele resultar verídica. En el caso del fuego de Mansilla de la Sierra, el alcalde recuerda cómo en primavera se limpió el cerro y se hizo un gran cortafuegos. «En ese punto es donde se ha podido controlar el fuego», indica.

El susto ya se ha pasado, aunque en los primeros momentos los vecinos de la localidad pensaban que el fuego estaba mucho más cerca del núcleo urbano. «El viento traía el humo y pensábamos que estaba en la Dehesa de Abajo, parecía que estaba a las puertas del pueblo, pero no ha habido peligro», añade.

Un rayo fue la causa de una combustión que ha golpeado a uno de los pulmones de La Rioja. «Había peligro de que se escapase y llegase a los pinares de Nestaza. Entonces se hubiera liado una muy grande», analiza el primer edil. «Ahora confiamos en que lo puedan extinguir pronto para estar completamente tranquilos», concluye Ballesteros.