Gimileo, un rayo que incendió san Pelayo Bomberos y agricultores pudieron controlar un fuego que calcinó ocho hectáreas, saltó el Ebro y que,a causa del viento, llegó a acercarse al casco urbano

Víctor Soto Logroño Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:50 Comenta Compartir

El santoral explica que a san Pelayo lo martirizaron con unas tenazas. Pero en Gimileo, el martes, fue el fuego la tortura que se hizo ... sentir en el cerro de ese nombre para amedrentar a un vecindario que hasta pasadas las 19.00 horas vivía una tarde de verano tranquila, entre siesta y piscina. Según testigos, fue un rayo el que pudo provocar un incendio que, desde lo alto de la loma, empezó a desbordarse por el cortado que dibujan el Ebro y la vía férrea, en un terreno abrupto y complicado en el que las distintas dotaciones de bomberos tuvieron que dar lo máximo para evitar que siguiera expandiéndose. También un foco se comió una finca de cereal para acercarse a la localidad, donde se vivieron minutos de angustia en las inmediaciones de las antiguas escuelas, de una casa rural y de una bodega aunque, con la colaboración de los vecinos, esas llamas pudieron ser sofocadas. En total, más de ocho hectáreas devoradas.

Temas

Incendios

Gimileo

Fonzaleche

Labastida

Bomberos