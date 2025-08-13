LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consecuencias del incendio en el mirador de Gimileo. Rodrigo Merino

Gimileo, un rayo que incendió san Pelayo

Bomberos y agricultores pudieron controlar un fuego que calcinó ocho hectáreas, saltó el Ebro y que,a causa del viento, llegó a acercarse al casco urbano

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:50

El santoral explica que a san Pelayo lo martirizaron con unas tenazas. Pero en Gimileo, el martes, fue el fuego la tortura que se hizo ... sentir en el cerro de ese nombre para amedrentar a un vecindario que hasta pasadas las 19.00 horas vivía una tarde de verano tranquila, entre siesta y piscina. Según testigos, fue un rayo el que pudo provocar un incendio que, desde lo alto de la loma, empezó a desbordarse por el cortado que dibujan el Ebro y la vía férrea, en un terreno abrupto y complicado en el que las distintas dotaciones de bomberos tuvieron que dar lo máximo para evitar que siguiera expandiéndose. También un foco se comió una finca de cereal para acercarse a la localidad, donde se vivieron minutos de angustia en las inmediaciones de las antiguas escuelas, de una casa rural y de una bodega aunque, con la colaboración de los vecinos, esas llamas pudieron ser sofocadas. En total, más de ocho hectáreas devoradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  6. 6

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  7. 7 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9

    Una mancha en medio de la piscina
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gimileo, un rayo que incendió san Pelayo

Gimileo, un rayo que incendió san Pelayo