Los incendios, ya controlados, de Mansilla y Gimileo han quemado más de 50 hectáreas

Los bomberos trabajan en ambas zonas para evitar que se produzcan nuevos focos

M. J. P.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:27

Los incendios que en la tarde del miércoles afectaron a distintos puntos de la geografía riojana ya están todos controlados, según ha informado el Gobierno de La Rioja. A última hora de la noche permanecían activos únicamente los de Mansilla y Gimileo, los dos que más daños han causado. Entre ambos, la superficie quemada supera las 50 hectáreas.

A pesar de que han sido apagados, en esos dos más importantes todavía siguen trabajando varias dotaciones de bomberos para evitar que se puedan reproducir los focos.

El fuego de Mansilla se dio por controlado alrededor de las doce de la noche. Las llamas afectaron a una superficie de entre 40 y 50 hectáreas. A primera hora de esta mañana todavía se encuentran en labores de control tres agentes forestales, dos retenes y la brigada transportada con el helicóptero en labores de vigilancia y remate.

En cuanto al de Gimileo, la superficie que ha sido pasto de las llamas es de unas ocho hectáreas afectadas. Allí también permanecen dotaciones en labores de vigilancia y remate. En ese punto, el fuego obligó a cortar el el tránsito ferroviario, que ya ha podido ser reactivado.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

