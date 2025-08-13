La Rioja, en aviso naranja este viernes por altas temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados El riesgo en la zona se extenderá entre las 13.00 y las 21.00 horas

Viandantes por un calle de la capital riojana.

La Rioja Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:42

La Ribera del Ebro riojana entra en aviso naranja este viernes por altas temperaturas, que pueden alcanzar los 39 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo en la zona se extenderá entre las 13.00 y las 21.00 horas.

La probabilidad de que este hecho suceda se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta. El viento soplará variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Estas oscilarán entre los 20 y 39 grados de Calahorra, 19 y 37 de Haro, 18 y 38 de Logroño.