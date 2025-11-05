Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad informativa del miércoles

La Rioja Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos

Las familias denuncian desde hace años el mal estado del centro: «No queremos retales. La inversión debe ser grande y empezar ya»

Sucesos El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia

El siniestro, producido entre una furgoneta y un turismo, dejó un herido grave y ocasionó importantes daños en los vehículos implicados, que impactaron contra el puesto de la Guardia Civil

Vino Rioja El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo

La Cámara iniciará en breve las negociaciones con el Consejo, con los países, para aprobar una propuesta definitiva antes de final de año

Planes Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026

Santiago Auserón actuará en Riojaforum con su 'Academia Nocturna' el domingo 4 de enero

Alojamientos turísticos Logroño suspenderá durante un año la concesión de nuevas licencias

La medida, que se debatirá de urgencia en el Pleno de este jueves, afectará a toda la ciudad y entrará en vigor una vez se publique en el BOR

Dinero Los cuatro riojanos (y medio) más ricos según Forbes

Félix Revuelta, la familia Losantos, Faustino Martínez y Pilar, Lourdes, Eloisa, Carmelo y Carmen Martínez Zabala (RM) ocupan las primeras posiciones del ranking

Tribunales El crimen de Los Lirios regresa a la casilla de salida

Sin culpable, el asesinato de Mercedes se queda de momento sin castigo, con más preguntas sin respuesta y sólo una certeza: no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho

Sanidad Salud autoriza tres nuevos ensayos clínicos en el CIBIR para tratar el cáncer con terapias innovadoras

Entre los tratamientos experimentales, destaca el prometedor uso de un fármaco «caballo de Troya» con capacidad para atacar directamente las células tumorales

Día Internacional Escobar reconoce el esfuerzo de las cuidadoras: «La mejor obra es ayudar a los demás»

El Ayuntamiento de Logroño ha homenajeado a cinco cuidadoras y a cuatro de las 450 auxiliares del Servicio de Atención a Domicilio

Javier Zabala |Pelotari de Aspe «Ahora salgo al frontón sin miedo a ser valiente»

El riojano, en el mejor momento de su carrera, repasa cómo está gestionando su pase a la final del Cuatro y medio

Lo mejor del vino de Rioja Glamur y estilo en los Cines Callao por el centenario de Rioja

La Denominación celebró sus 100 años en un acto que reunió a reconocidas figuras del ámbito cultural y social | La gala estuvo conducida por Nieves Álvarez