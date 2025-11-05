El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo

Alberto Gil Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

El Parlamento Europeo ha dado luz verde al denominado 'paquete vino', que persigue un uso más flexible de los fondos europeos para afrontar la crisis del sector vitivinícola. El informe, liderado por la eurodiputada riojana del PP Esther Herranz, ha sido apoyado por 43 votos y con solo dos abstenciones dentro de la Comisión de Agricultura. Lo que hace es apoyar una propuesta inicial presentada por la Comisión Europea en busca de una mayor flexibilidad en el uso de los fondos comunitarios, lo que, en la práctica, permitiría utilizar fondos europeos para medidas de gestión de crisis, como el arranque de viñedos y/o la destilación, que hasta ahora solo podían financiarse con fondos nacionales. Asimismo, se autorizaría la opción de transferir los fondos sectoriales europeos no agotados de un año al siguiente; la posibilidad de prorrogar las campañas de promoción en terceros países cada cinco años; y la introducción de disposiciones sobre el etiquetado electrónico. Además, el informe permite que las actuaciones para prevenir y luchar contra enfermedades muy contagiosas, como la flavescencia dorada, puedan ser financiadas al 100% con cargo a fondos comunitarios.

El asunto no está todavía aprobado, ya que tras proponerlo el Ejecutivo comunitario y pasar por el filtro parlamentario, ahora se abre una negociación con el Consejo, es decir, con los países de la Unión Europea. En este sentido, el Parlamento y el Consejo comenzarán en las próximas semanas las negociaciones interinstitucionales con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de final de año. La Comisión de Agricultura ha adoptado asimismo el mandato negociador que permitirá iniciar las conversaciones con el Consejo sobre el texto legislativo definitivo. La eurodiputada riojana se ha mostrado satisfecha de haber obtenido este mandato, que «mantiene abierta la puerta para conseguir el objetivo que nos habíamos marcado de llegar a final de año con el texto ya cerrado para su entrada en vigor de cara a la siguiente campaña». Durante el mes de noviembre se celebrarán diversas negociaciones técnicas para intentar cerrar el acuerdo a principios de diciembre.

Herranz destacó asimismo que «con este paquete legislativo pretendemos poner a disposición de todos los viticultores europeos un amplio catálogo de herramientas que se puedan adaptar por parte de las administraciones nacionales y regionales a la realidad en cada región vitivinícola». «En ese sentido, hemos propuesto ampliar la lista de herramientas que pueden ser financiadas con fondos europeos para así asegurar una igualdad de condiciones entre los viticultores de aquellos países que no cuentan con la capacidad financiera suficiente para hacerlo únicamente con fondos nacionales».

Precedentes

Hasta el momento, únicamente en Francia se han producido arranques de viñedo y se han hecho a costa de fondos propios nacionales, regionales y de las propias interprofesionales afectadas, pero no europeos. Buena parte del sector de Rioja aspira a que haya fondos para reducir superficie y es fundamental que se abra la puerta a la financiación europea, aunque está por ver qué es lo que se negocia ahora y qué deciden los diferentes países de la UE, donde, como en la mayoría de asuntos, hay mucha diversidad de opiniones. De hecho, ni siquiera España ha sido clara al respecto hasta ahora.