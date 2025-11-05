Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos Las familias denuncian desde hace años el mal estado del centro: «No queremos retales. La inversión debe ser grande y empezar ya»

Sergio Martínez Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:58

El centro de educación especial Marqués de Vallejo de Logroño ha clausurado su internado, en el que viven de lunes a viernes cerca de una treintena de alumnos, tras encontrar cascotes y griegas en unas habitaciones. Ante el riesgo de desprendimientos estimado por la dirección del centro y la consejería, los chicos y chicas han tenido que regresar a sus domicilios habituales antes de tiempo, tras un episodio más que revela el mal estado de la instalación sobre el que profesionales y familias llevan tiempo alertando.

Unos trabajadores del centro son los que han dado el aviso a la dirección después de encontrar restos caídos de las paredes y el techo en la zona del internado, donde pasan la semana alumnos de diferentes puntos de la comunidad. No es, según explican fuentes del propio colegio, una situación excepcional sino algo ya habitual, informando de que otra zona del centro, los vestuarios de algunos de los trabajadores, ya lleva tiempo clausurada por el mismo motivo. Además, hablan de otras zonas dañadas como fachadas, el aula de música, el comedor o el gimnasio, con grietas, desconchones, puertas caídas, baldosas rotas…

«Llevamos muchos años reivindicando que el colegio necesita una reforma urgente e inmediata», señala Verónica Santodomingo, presidenta del AMPA Marqués de Vallejo, si bien opina que «no queremos más retales, queremos que se haga un centro nuevo porque vemos que nuestros hijos van a un colegio que se está cayendo a pedazos».

La presidenta del AMPA comenta que la situación «no nos pilla por sorpresa» dada la fragilidad de un centro con más de cuarenta años de historia, en un enclave peculiar por la fragilidad del terreno y que «debe adaptarse a los tiempos y a las necesidades del alumnado», añade Santodomingo. «La inversión tiene que ser más grande y hacerse ya», apunta en referencia a los cinco millones de inversión para la reforma anunciados hace unos meses por el Gobierno de La Rioja.

Desde la consejería de Educación señalan que «técnicos del servicio de Arquitectura han acudido al centro de manera inmediata y con el equipo directivo del centro, han decidido, por seguridad, que el alumnado que reside en el internado esta noche no pernocte en el centro». Además, señalan que «el servicio de transporte para el alumnado que utiliza el internado está garantizado, por la propia Consejería, para el traslado de todos los estudiantes, tanto al centro como a sus localidades.

La actividad lectiva no se ha interrumpido y en el día de mañana regresará con cierta normalidad, mientras que una empresa especializada, señalan desde la consejería, «evaluará el estado del internado y se decidirá si los alumnos pueden volver al internado».

