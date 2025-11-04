Salud autoriza tres nuevos ensayos clínicos en el CIBIR para tratar el cáncer con terapias innovadoras Entre los tratamientos experimentales, destaca el prometedor uso de un fármaco «caballo de Troya» con capacidad para atacar directamente las células tumorales

Pío García Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 13:31

El Sistema Público de Salud de La Rioja ha autorizado la realización de tres nuevos ensayos clínicos con medicamentos innovadores contra el cáncer. El gerente del Seris, Juan Carlos Oliva, ha señalado que estos tratamientos se aplican a diversos tipos de túmores -cérvix, endometrio, ovario, mama, próstata y pulmón- y que sitúan a La Rioja «en la primera línea de la lucha contra el cáncer, tanto para nuestra región como para los cuatro millones de personas que viven en las comunidades limítrofes y que pueden ser derivadas aquí por los diferentes servicios de oncología».

La directora de la Unidad de Ensayos Clínicos START Rioja, María de Miguel, ha explicado los tres tipos de abordajes innovadores que se están experimentando. En uno de ellos se emplean «terapias dirigidas», destinadas a pacientes en los que se identifican mutaciones específicas a las que se ajustan los tratamientos. Otro se basa en el empleo de quimioterapia de última generación. Y el cuarto consiste en la utilización de «anticuerpos dirigidos conjugados», lo que De Miguel definió como «caballos de Troya»: se trata de utilizar fármacos que van al corazón de la enfermedad y, cuando llegan a él, liberan pequeñas dosis de quimioterapia.

Estos tres nuevos ensayos se unen así al que anunció el presidente Capellán en junio. Aunque en un futuro podría ampliarse el rango de enfermos que participen en estos ensayos, en la actualidad el objetivo es tratar veinte pacientes al año. De Miguel les agradeció, a ellos y a sus familias, la confianza en la Unidad y su disposición para tratarse con nuevas técnicas. Los usuarios deben cumplir una serie de requisitos. Algunos de ellos dependen del tipo de ensayo, pero otros son comunes: «Lo que se pide de forma general es que los pacientes presenten un buen estado general, que se encuentren fuertes, con buena función renal y hépatica…, y que no tengan una patología importante que pudiera generarles algún tipo de toxicidad dentro del ensayo».

La gerente de Atención Hospitalaria, Corpus Gómez Calderón, ha señalado que estas terapias innovadoras suponen también un acicate para atraer profesionales a La Rioja «porque les brinda la posibilidad de participar en la investigación clínica». Del mismo modo, ha señalado la ventaja que supone para los pacientes candidatos, que antes se veían muy limitados por la necesidad de ser derivados a Madrid o Barcelona.

El jefe de servicio de Oncología Médica, Alfonso Martín Carnicero, ha señalado que este miércoles se celebrará en el Cibir un importante encuentro científico, que reunirá a más de sesenta especialistas de seis comunidades autónomas. «Se abordarán los últimos avances que se han puesto de manifiesto en el último congreso europeo; es una reunión importante, con ponentes de primer nivel. La acogemos con mucha ilusión y nos ayudará a establecer puentes y contactos con los profesionales de otras comunidades autónomas para seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros pacientes».