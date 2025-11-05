El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia El siniestro, producido entre una furgoneta y un turismo, dejó un herido grave y ocasionó importantes daños en los vehículos implicados, que impactaron contra el puesto de la Guardia Civil

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado al conductor que provocó en la noche del pasado 15 de septiembre un grave accidente a la altura del punto kilométrico 420,350 de la N-232, en Fuenmayor. El presunto autor de los hechos, un varón de 37 años y vecino de Logroño, se saltó un stop y arrojó en la prueba de alcoholemia un resultado positivo de 0,54 mg/l, más del triple de la tasa máxima permitida.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.20 horas. En ese momento, el conductor de una furgoneta que circulaba por la LR-137, a la altura del kilómetro 16, hizo caso omiso de la señal e irrumpió en la vía preferente, momento que coincidió con el paso de un turismo contra el que colisionó de forma violenta.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos fueron proyectados contra las instalaciones del Puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor, y derribaron parte del muro perimetral y la valla exterior del recinto.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, unidades de Seguridad Ciudadana, dotaciones de Bomberos y servicios sanitarios de emergencias, que asistieron al herido y lo trasladaron al Hospital San Pedro de Logroño.

El conductor de la furgoneta fue sometido a la preceptiva prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,54 mg/l en aire espirado, más del triple de la tasa máxima permitida. Las investigaciones apuntan a que la presunta causa del accidente fue la imprudencia del investigado al no detener el vehículo en el lugar prescrito por la señal de stop y hacerlo, además, bajo los efectos del alcohol, circunstancias que motivaron su investigación.

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de entre 3 y 6 meses, multas de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un periodo de 1 a 4 años, por el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. A ello se suma la posible condena por el delito de lesiones graves por imprudencia, castigado con la privación del derecho a conducir entre 1 y 4 años.