Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian. E Press

Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026

Santiago Auserón actuará en Riojaforum con su Academia Nocturna el domingo 4 de enero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:40

Comenta

Los conciertos de grandes del festival Actual 2026 de Logroño ya tienen sus primeros nombres: Love of Lesbian, Carlos Ares, Siloé, Lagartija Nick, Exuvia, Elyella y Marlena se subirán al escenario del Palacio de los Deportes entre el 2 y el 6 de enero. Además, Santiago Auserón actuará en Riojaforum con su Academia Nocturna.

Se trata del primer anuncio del festival Logroñés, que agotó la primera tanda de 500 abonos ciegos en tan solo 5 horas.

Los organizadores han dado ha conocer hoy los primeros nombres musicales del festival, aunque todavía queda por saber qué artistas estarán en los vermú de Franco Españolas o en los conciertos del Wine Fandango y el Círculo Logroñés.

Conciertos de Actual 2026

  • Viernes 2 de enero Exuvia, Lagartija Nick, Siloé y Elyella en el Palacio de los Deportes

  • Sábado 3 de enero Marlena, Love of Lesbian y Carlos Ares en el Palacio de los Deportes

  • Domingo 4 de enero Santiago Auserón y su academia nocturna en Riojafórum

El 36.º Escenario de Culturas Contemporáneas ofrecerá un esquema similar al de las últimas ediciones: cinco días de conciertos en distintos espacios de la ciudad, cine, teatro y otras artes.

Recientemente se desveló la nueva imagen del festival: el electrocardiograma Actual. El pulso. Sobre un fondo amarillo pautado como papel milimetrado, una gráfica semejante a las de los electrocardiógrafos clínicos, muestra una A mayúscula esquematizada como un pico que registra cada latido. Así es la imagen desarrollada por la agencia riojana de publicidad Sidecar Design, que ya se encargó de la de 1998 (en aquella ocasión la cartelería estuvo protagonizada por una guindilla roja).

