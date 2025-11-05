El crimen de Los Lirios regresa a la casilla de salida Sin culpable, el asesinato de Mercedes se queda de momento sin castigo, con más preguntas sin respuesta y sólo una certeza: no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho

Carmen Nevot Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:57

La lectura del veredicto de no culpabilidad del acusado del crimen de Los Lirios el pasado martes, lejos de cerrar un caso suma nuevas incógnitas a las iniciales. La principal y para la que parece complicado que haya respuesta es si A. E. M. no lo hizo, ¿quién mató a Mercedes el 13 de octubre de 2020? Lo cierto es que la causa se sustentó en indicios que los miembros del jurado no han dado por probados, ni le captaron las cámaras de la DGT cuando supuestamente viajó de Gumiel de Mercado a Logroño para matar a su mujer, ni ha quedado acreditado que apagara el teléfono móvil la noche del crimen, ni que supuestamente discutiera con Mercedes porque ella quisiera poner fin a su matrimonio ni siquiera la hora de la muerte de la víctima está clara para el jurado.Por tanto, prima el 'in dubio pro reo', es decir, el principio jurídico que significa que 'en caso de duda, a favor del reo'.

Prácticamente todos los miembros del jurado, salvo uno, echaron por tierra cada una de las pruebas que desde el primer momento no debían tener la suficiente consistencia como para que la juez que instruyó el caso enviara a prisión provisional al procesado. Basta recordar que A. E. M. ha permanecido todo este tiempo en libertad. Incluso cuando el crimen fue incorporado en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen), año y medio después de que se cometiera, y se convocaron concentraciones de repulsa por el asesinato él estaba en la calle. Lo que sí dieron por probado es que la mujer del procesado sufrió una muerte violenta y falleció por las heridas que le infligieron con un arma blanca. ¿Quién lo hizo entonces? ¿En qué situación se queda ahora este hombre? ¿Se abrirá una nueva línea de investigación?

1. ¿Puede el acusado ya absuelto reclamar daños y perjuicios por los cinco años transcurridos desde que se cometió el crimen?

En los casos en los que una persona ha sido condenada por error y después exculpada la Constitución española prevé que se puede solicitar una indemnización del Estado por responsabilidad patrimonial, pero cuando un acusado es declarado no culpable y después absuelto por el magistrado, no está previsto ningún tipo de compensación aunque hayan transcurrido, como ha ocurrido con el crimen de Los Lirios, cinco años.

2. ¿Pueden volver a juzgar a A. E. M.?

La respuesta es no. Una vez que se ha dictado sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, no se puede juzgar a la misma persona dos veces por el mismo hecho gracias al principio legal del 'non bis in idem' (no dos veces por lo mismo). Por tanto, A. E. M. no podrá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados por la muerte violenta de su esposa.

3. ¿Puede abrir la policía una nueva línea de investigación?

Todavía es temprano para saber cuál será el siguiente paso a seguir en este caso. Primero habrá que esperar al fallo judicial porque aunque el juez, tras escuchar el veredicto de no culpabilidad, emitió verbalmente una sentencia absolutoria, el plazo legal para recurrir no comenzará hasta que las partes la reciban en los próximos días o en las próximas semanas. Por el momento, ni la Fiscalía ni la acusación particular, que representa a los ocho hermanos de la víctima –los dos reclamaban 22 años de cárcel para el acusado por un delito de asesinato con alevosía– han avanzado si recurrirán el fallo a la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR). El siguiente paso sería acudir al Supremo en casación. Aunque no es imposible, rara vez se revocan las sentencias absolutorias. Una vez que concluya el proceso judicial y la sentencia sea firme, se puede abrir otra línea de investigación siempre que haya indicios que apunten hacia otra persona. No obstante, según precisan en la Jefatura Superior de Policía, «cuando se ha abierto una línea de investigación y se ha ido hacia ese punto es porque la policía ha tenido indicios suficientes de que el autor es él. Que esos indicios no han sido suficientes para declararle culpable no quiere decir que no haya indicios hacia él. Es decir, «puede haberlo hecho o no, pero no ha quedado claramente probado». Si en la resolución en la que se le absuelve, el jurado dice que sí ha habido una muerte violenta pero que no ha podido ser él porque estaba en otro sitio, el caso se deja abierto pero no resuelto y se busca otra línea de investigación.

4. ¿Cómo sacar el caso del sistema Viogen?

En mayo de 2022, año y medio después del crimen, el Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero, incorporó el asesinato de Mercedes en el sistema de Viogen, en el que se recogen los casos de Violencia de Género, porque se consideró que había indicios suficientes. La incorporación desencadenó un pequeño cisma entre instituciones El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, tachó de «precipitado» calificarlo de crimen machista. Cinco años después y una vez que sea firme la absolución, el procedimiento oficial marca que sea el propio acusado el que solicite ser retirado del sistema Viogen.