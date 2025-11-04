Félix Revuelta lidera la lista de las mayores fortunas de La Rioja en 2025, según Forbes La familia Losantos Santorromán ocupa el segundo lugar

Félix Revuelta, en una de sus visitas a Las Gaunas para ver a la UDL.

Efe Martes, 4 de noviembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

Félix Revuelta y familia mantienen en 2025 su posición como la principal fortuna de La Rioja, gracias al control que ejerce sobre Naturhouse, el grupo especializado en nutrición y dietética que continúa expandiéndose en el ámbito internacional, según la revista Forbes.

De acuerdo con el listado de Forbes actualizado este martes, tras Félix Revuelta se sitúan, en el caso de La Rioja, la familia Losantos Santorromán; Faustino Martínez Martínez; y Pilar, Lourdes, Eloisa, Carmelo y Carmen Martínez Zabala.

Esta publicación señala, respecto a Revuelta que, tras el fallecimiento en 2023 de su esposa, Luisa Rodríguez Maroto, ha reforzado la gestión familiar del grupo, asegurando la continuidad de una de las compañías más rentables y reconocidas de la comunidad.

Ha añadido que la cotizada Naturhouse ha seguido una línea de resultados sólidos, con beneficios recurrentes y un dividendo estable, fruto de su estrategia de consolidación en Europa y Latinoamérica; y, en lo que va de año, se ha revalorizado en casi un 35%.