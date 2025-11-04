LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Así hemos contado la lectura del veredicto del crimen de Los Lirios
Félix Revuelta, en una de sus visitas a Las Gaunas para ver a la UDL. Justo Rodríguez

Félix Revuelta lidera la lista de las mayores fortunas de La Rioja en 2025, según Forbes

La familia Losantos Santorromán ocupa el segundo lugar

Efe

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Félix Revuelta y familia mantienen en 2025 su posición como la principal fortuna de La Rioja, gracias al control que ejerce sobre Naturhouse, el grupo especializado en nutrición y dietética que continúa expandiéndose en el ámbito internacional, según la revista Forbes.

De acuerdo con el listado de Forbes actualizado este martes, tras Félix Revuelta se sitúan, en el caso de La Rioja, la familia Losantos Santorromán; Faustino Martínez Martínez; y Pilar, Lourdes, Eloisa, Carmelo y Carmen Martínez Zabala.

Esta publicación señala, respecto a Revuelta que, tras el fallecimiento en 2023 de su esposa, Luisa Rodríguez Maroto, ha reforzado la gestión familiar del grupo, asegurando la continuidad de una de las compañías más rentables y reconocidas de la comunidad.

Ha añadido que la cotizada Naturhouse ha seguido una línea de resultados sólidos, con beneficios recurrentes y un dividendo estable, fruto de su estrategia de consolidación en Europa y Latinoamérica; y, en lo que va de año, se ha revalorizado en casi un 35%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  3. 3 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  4. 4 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  5. 5 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  6. 6

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  7. 7 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  8. 8 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  9. 9 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer
  10. 10

    De generación en generación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Félix Revuelta lidera la lista de las mayores fortunas de La Rioja en 2025, según Forbes

Félix Revuelta lidera la lista de las mayores fortunas de La Rioja en 2025, según Forbes