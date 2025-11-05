Logroño frenará la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos durante un año El alcalde, Conrado Escobar, ha explicado que planteará la medida en el Pleno de este jueves para que entre en vigor de inmediato

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:48h. Comenta Compartir

Apenas quince días ha tardado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en certificar el anuncio que realizó durante el Debate del estado de la ciudad que suponía imponer una moratoria sobre la concesión de nuevas liciencias a viviendas para uso turístico en la ciudad. Será a través de una instrucción de Alcaldía que marque la suspensión de concesión de nuevas licencias durante un año en toda la ciudad para, en el transcurso de este plazo, trabajar en la «mejor regulación» del asunto.

Según señaló el primer edil en el Debate, estudiaba «muy vehementemente» cómo poner freno a la proliferación de ese tipo de alojamientos turísticos en la capital, un problema por cierto que viene siendo recurrente en muchas otras urbes españolas. Los flecos para ultimar la medida se centraban en buscar la fórmula legal apropiada para no caer, como dijo en su día el propio Escobar, en la «arbitrariedad política».

La medida, al menos durante este año, servirá, según ha avanzado el primer edil, para trabajar en la «mejor regulación, que no prohibición«, de las viviendas de uso turístico. El alcalde ha evitado precisar la fórmula legal definitiva que se habilitará, aunque ha apuntado que puede ser a través de una ordenanza o de una modificación del Plan General.

«Con el objetivo de preservar la habitabilidad en nuestra ciudad y lograr el equilibrio con el sector turístico, seña de identidad de Logroño, -ha apuntado el alcalde en su comparecencia-, hemos adoptado esta decisión que se debatirá mañana en el Pleno y que espero que reciba un alto grado de consenso». Escobar ha defendido que la medida se haya incluido «con carácter de urgencia» con el fin de evitar «situaciones indeseables», ha dicho textualmente aludiendo a la avalancha de solicitudes de nuevas licencias que se pueden registrar si el anuncio se dilata en el tiempo con su aprobación.

«Siempre hemos insistido en esta idea de que Logroño es una ciudad de convivencia, felizmente atractiva para el turismo, con una oferta cultural cada vez más diversa y rica», ha subrayado Escobar para añadir que con la suspensión se busca«el equilibrio en todas las actividades, al igual que preservar la convivencia y la calidad residencial y habitacional de la ciudad y su compatibilidad con la saludable y sostenible actividad turística». Asimismo, ha señalado la pretensión municipal de «facilitar, fomentar e incentivar la vivienda» en Logroño, uno de los ejes de esta legislatura.

Tres son los objetivos citados por Escobar para adoptar esta decisión, reclamada por la oposición desde hace meses, «potenciar en general la vida en nuestra ciudad, velando por asegurar la máxima habitabilidad; preservar la esencia y el alma de Logroño que es el Casco Antiguo y valorar nuestra economía local, marcada por un comercio que recupera su pujanza y por una hostelería de calidad».

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .