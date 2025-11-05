Glamur y estilo en los Cines Callao por el centenario de Rioja La Denominación celebró sus 100 años en un acto que reunió a reconocidas figuras del ámbito cultural y social | La gala estuvo conducida por Nieves Álvarez

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja continúa conmemorando su centenario. El último evento lo celebró el pasado martes en Madrid, en los Cines Callao. Ya desde el exterior, público y transeúntes disfrutaron de las proyecciones en la pantalla gigante que en esta ocasión alumbraron la plaza y la Gran Vía madrileña con imágenes que exaltaban Rioja.

El evento comenzó con un gran photocall. En su alfombra roja se dieron cita reconocidas figuras del ámbito cultural y social, entre ellas Nieves Álvarez, como maestra de ceremonias del evento, y Tamara Falcó e Iñigo Onieva. También posaron bajo los focos Miriam Giovanelli, Bore Buika, Nuria González, Paula Moya, Daniel Muriel, Alex Sánchez de la Mora, José Lamuño y Agostina Fabrizio. Nadie quiso perderse la gran cita.

La experiencia continuó en el interior de los Cines Callao con una instalación escenográfica que transportó a los invitados a la misma Denominación. «Concebida para reflejar la diversidad de las 600 bodegas que integran la DOCa Rioja», el evento contó «con una cava en la que se expusieron más de 200 referencias vitivinícolas, en representación de las diferentes bodegas que conforman la Denominación, ofreciendo un recorrido sensorial y visual por su historia y su territorio a todos los invitados», ha explicado la DOCa Rioja en una nota de prensa.

El encuentro contó con representantes del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, entre ellos, Raquel Pérez Cuevas, presidenta; Fernando Ezquerro Cuevas, vicepresidente, y Pablo Franco, director general. Ellos dstacaron la relevancia del centenario como un gran hito e impulso hacia el futuro de la Denominación, así como representantes del sector vitivinícola -vitivultores y bodegas- de la DOCa.

La propuesta gastronómica la ofrecieron los hermanos Echapresto. Los invitados disfrutaron una experiencia culinaria que reinterpretó los sabores tradicionales de Rioja, maridada con una cuidada selección de vinos de la Denominación.

Durante el evento se sirvieron las referencias de vino institucional del Consejo Regulador de la DOCa Rioja: Hacienda El Ternero blanco fermentado en barrica 2024 de Viñedos del Ternero; Ilurce rosado genérico 2024 de Bodegas y Viñedos Ilurce; Coto de Imaz tinto reserva 2021 de Barón de Ley; Óscar Tobía tinto gran reserva 2016 de Bodegas Tobía; y Lumen espumoso reserva 2020 de Bodegas Bilbaínas. Tampoco faltó el vino conmemorativo del Centenario de Rioja, Gran Reserva, que, además de servirse durante la velada, fue entregado como obsequio a todos los asistentes.

Nieves Álvarez condujo el acto junto a Raquel Pérez, presidenta del Consejo Regulador, e hicieron un repaso conjunto por los 100 años de historia de Rioja. El evento culminó con un espectáculo musical en directo de la mano del DJ Aldo Comas, quién puso ritmo y emoción a una noche pensada «para celebrar el legado de la única Denominación centenaria de España, disfrutar el presente y brindar por el futuro de Rioja, para que siga marcando el camino del vino español en el mundo».