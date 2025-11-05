LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala juega con una pelota en el frontón Adarraga de Logroño. Justo Rodríguez

Javier Zabala

Pelotari de Aspe
«Mezclar mi nombre con Titín y Barberito es algo de lo que sentirme muy orgulloso»

El riojano, en el mejor momento de su carrera, repasa cómo está gestionando su pase a la final del Cuatro y medio

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:30

Frontón Adarraga. Martes de entrevistas con los medios de comunicación de Javier Zabala, pelotari riojano que este sábado se ganó un puesto en la final ... del Cuatro y medio. Dieciocho años después de que lo hiciera Augusto Ibáñez Sacristán, Titín III, otro riojano peleará por la chapela de la 'jaula'. Toca asimilar toda esta información y a la vez no perder el foco de la final del domingo 16 en Bilbao contra Peio Etxeberria.

