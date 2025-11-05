Frontón Adarraga. Martes de entrevistas con los medios de comunicación de Javier Zabala, pelotari riojano que este sábado se ganó un puesto en la final ... del Cuatro y medio. Dieciocho años después de que lo hiciera Augusto Ibáñez Sacristán, Titín III, otro riojano peleará por la chapela de la 'jaula'. Toca asimilar toda esta información y a la vez no perder el foco de la final del domingo 16 en Bilbao contra Peio Etxeberria.

– ¿Cómo se encuentra después de la victoria ante Ezkurdia?

– Pues asimilándolo (sonríe). Hemos conseguido algo muy grande y eso se nota en el ambiente, en la gente. Ahora en lo que nos tenemos que centrar es en qué podemos hacer para llevarnos la chapela, en olvidarnos de todo lo que hemos conseguido. Toca hacer un reseteo y saber que nos jugamos el todo o nada en un partido dentro de 15 días y hay que salir a muerta por ahí.

– ¿Da vértigo verse en esa terna de riojanos finalistas del Cuatro y medio: Titín III, Barberito I y Zabala?

– Sí, siempre que juntan mi nombre con el de Titín III y el de Barberito I, se me ponen los pelos de punta. Creo que Titín III es historia de la pelota, para mí es uno de los mejores de la historia, sin duda. Mezclar su nombre y su apellido con el mío es algo muy grande, es algo de lo que sentirme muy orgulloso. Intentaremos ir más allá, conseguir esa chapela como lo hicieron ellos y dejar mi nombre ahí inscrito.

– No quiero preguntarle mucho por la final porque estará saturado de hablar de ella. Solo una pregunta, ¿fortalezas y debilidades de Peio Etxeberria?

– Las fortalezas creo que están claras: zurda muy buena, juega muy bien de costado, tiene todos los golpes de ahí. Habrá que tener mucha atención en cada golpe porque todos los tira con mucha intención. Una de las fortalezas de Peio creo que también es el resto. Para mi gusto tiene un resto increíble. Prácticamente te pone todas las pelotas a buena por muy complicado que sea el saque y para los rivales es muy difícil ganarle tantos por la vía rápida.

Y el cardio... Peio Etxeberria también sabe sufrir mucho durante el partido, hace cada tanto muy duro si quieres que caiga de tu lado. Y hay que estar mejor que él porque si no te asfixia y te ahoga en el tanto.

– ¿Y sus puntos débiles?

– De decir alguno, podría ser su derecha, a bote sobre todo. Creo que habrá que trabajar mucho por ahí, abrir hueco al ancho y a partir de ahí empezar a trabajar el tanto.

– «Abre al ancho», este es la frase más repetida de su padre cuando está en la silla.

– Sí (risas). Él se da cuenta que juega muy rápido, que si levantas la pelota y el otro entra de aire te hace mucho daño. Y quiere que abra la pelota, sobre todo cuando estoy atacando y cuando estoy defendiendo también. Le gusta que toque pared izquierda, que la pelota se abra para que desplace al rival y se quede el frontón para mí.

– Este año ha ganado el Masters CaixaBank con Mariezkurrena, ha jugado la final del Cuatro y medio Navarro y ahora está en la final del Cuatro y medio oficial. ¿Es el año de la explosión de Javi Zabala? ¿Ha pasado ya el peaje para adaptarse de la pelota aficionada a la profesional y este es el año en el que se está viendo todo el trabajo?

– Sí, sin duda. He mejorado muchas cosas que creo que tenía que mejorar. Me iba sintiendo cómodo estos últimos años pero creo que ahora es cuando más ha mejorado mi manera de enfocar los partidos, mi confianza en mí, la manera de sufrir en el frontón. Y sobre todo de sacar recursos que igual antes sacaba entrenando pero no en los partidos.

Ahora salgo y suelto todo lo que tengo dentro, lo saco al frontón y eso es algo que me pedían los entrenadores desde hace muchos años, pero no conseguía materializarlo y ahora creo que he quitado todos los miedos y salgo al frontón sin miedo de hacer nada, de ser valiente y de ir a por los partidos.

– También hay una mejora en lo psicológico, en lo mental, a la hora de saber leer los partidos, saber cuándo hay que sufrir, saber cuándo no hay que irse de la cancha. ¿Siente usted que hay otro Javier Zabala más experimentado y que ya ha pasado el peaje de la adaptación a la pelota profesional?

– Sí (silencio)... además mucho. Por ejemplo, el otro día empecé el partido y fue un toma y daca: un tanto mío, un tanto de Ezkurdia. Sabía por dónde hacerle daño y luego veía que él también, cuando se me adelantaba, me hacía mucho daño. Había cosas que corregir y creo que hicimos esas mejoras rápido, sobre todo a la hora de estar en cada tanto centrado y ver por dónde le puedo hacer más daño. Antes jugaba un poco más alocado, daba muchos golpes sin sentido. Y ahora intento mantenerme concentrado en cada uno de ellos, no perder fuerza en soltar golpes sin cabeza. Creo que ahora todo lo tengo más controlado, más en orden.

Ayuda profesional

– Y esa mejora, ¿la ha hecho con algún profesional o viene de tu entorno? Porque ahora los deportistas de elite sí que consideran la preparación psicológica como una parte más de la preparación global del deportista.

– Sí, ahora no tengo ningún psicólogo cerca, pero sí que he tenido y me ha venido muy bien. Empecé hace ya varios años y durante estos años he ido cogiendo cosas que sacaba de ellos. Ahora es verdad que tengo buenos entrenadores que cada día me centran un poquito más. Ahora creo que como estoy, estoy bien y por ahora no creo que llame a otro psicólogo.

– Aislarse de todo lo que rodea a una final del Cuatro y medio (atención a los medios de comunicación, petición de entradas, mensajes de los amigos, organización del viaje...) es complicado. ¿Cómo lo está intentando? ¿Le están facilitando las cosas?

– Sí (risas). Yo lo derivo todo a mi hermana, intento que ella se ocupe de todo, pero es verdad que siempre me salpica. Es algo muy positivo ver a toda la gente cómo me apoya, cómo se preocupan, todos quieren estar en Bilbao unas cuantas horas antes, preparar las cenas, quieren preparar camisetas, me piden entradas mucha gente.

Estoy un poquito al tanto de todo, pero a partir de esta semana ya dejaremos todo cerrado y tocará la semana que viene plenamente concentrarse en el partido.

– Ganar una semifinal del Cuatro y medio son palabras mayores. Sin embargo, se le vio con una celebración muy contenida. ¿Era algo medido o lo que le pedía el cuerpo en ese momento?

– Pues me ha dicho mucha gente como que no di muchos abrazos, pero es que casi ni recuerdo aquellos momentos. Me dijo un primo mío que estaba hablando con Darío a la entrada del vestuario que pasé a medio metro de él y ni lo vi. Creo que fue un momento donde yo estaba tan… como que había soltado ya toda la rabia que iba adentro, que seguía en mi concentración y no vi a nadie. Solo quería meterme al vestuario, encerrarme 10 minutos y olvidarme un poco de todo lo que había pasado esas últimas semanas.

– ¿Alguna vez le han comentado que a veces esa actitud suya, que a veces parece frío o distante, puede dar una imagen equivocada del Javier Zabala que es en realidad?

– Bueno, este último partido creo que no celebré ningún tanto y es que no quería. Quería llegar al veintidós, cerrar el partido e irme a casa. No quería celebrar porque no quería perder fuerzas en ningún golpeo, en ninguna celebración, en ningún grito y sobre todo para no irme del partido. Antes había veces que igual celebraba un tanto y luego el siguiente tanto lo perdía. Entonces digo, ¿de qué me sirve celebrar el anterior y ahora perder y volver a restar?

No quiero ese altibajo de emociones en los partidos. Quiero mantenerme neutro, gane o pierda el tanto, y enfocar el siguiente tanto con las máximas garantías para ganarlo.