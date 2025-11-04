Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:26

  1. Veredicto

    El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios

Con una mayoría de ocho votos, el tribunal popular considera que el imputado no asesinó a Mercedes y que ni tan siquiera se puede probar ... que viajase la noche del crimen desde Gumiel del Mercado a Logroño

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  6. 6 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  7. 7 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  8. 8 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  9. 9 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer
  10. 10 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana

