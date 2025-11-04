Las noticias imprescindibles

Con una mayoría de ocho votos, el tribunal popular considera que el imputado no asesinó a Mercedes y que ni tan siquiera se puede probar ... que viajase la noche del crimen desde Gumiel del Mercado a Logroño

Sucesos Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión

El arrestado, de 48 años, cuenta con más de 100 delitos en su historial

Nájera El acusado de intentar matar con dos puñaladas a un hombre acepta 3 años y nueve meses de cárcel

El acuerdo alcanzado este martes en la Audiencia Provincial también contempla que el imputado no pueda vivir en la localidad durante cuatro años y nueve meses

Medio ambiente Un islote de biodiversidad en Tricio

Los necesarios campos de cultivo tienden a homogeneizar paisajes y a arrebatar espacio a la fauna y flora silvestre. Mamen Sáenz de Santamaría ha dedicado su tiempo y sus ahorros a crear un espacio para ellos

Logroño Las terrazas abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto

La superficie máxima de los veladores no podrá superar los 100 metros cuadrados y deberá ser proporcional al espacio de la licencia del local

Consejo de Gobierno La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»

El Ejecutivo regional admite que aumentan las esperas en Urgencias por el incremento de la incidencia de las enfermedades respiratorias

Nacional «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»

González Amador acusa a García Ortiz de «reventar sus derechos» en el juicio en el Supremo y Miguel Ángel Rodríguez defiende que Ayuso era el objetivo del «aparato del Estado»

Viajes Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026

Con salida el 2 de abril y regreso el 6, el paquete Estancia en Milán incluye cuatro noches para disfrutar de la ciudad

Sociedad Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

El matador riojano y su apoderado han puesto fin, de mutuo acuerdo, a la relación de apoderamiento que les unía desde 2013

Balonmano | Liga Asobal El Dicorpebal, un club donde se puede ser feliz

Álvaro Preciado y Xoan Ledo coinciden en afirmar que apuestan con su contnuidad por un proyecto sólido que crece día a día

Economía Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España

Media fortuna del país está en manos de 28 octogenarios, según la lista Forbes España

La Rioja El Banco de Alimentos busca más voluntarios para la Gran Recogida

La entidad solidaria necesita 277 personas más para una campaña que pretende alcanzar las 1.500 y que tendrá lugar este fin de semana

Pelota El Parejas regresa al Adarraga

El día 22 se celebrará un festival que servirá como punto de partida de un acuerdo entre el Ejecutivo regional y las empresas para reactivar la actividad en el frontón logroñés

Logroño Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Fuentes municipales explican que el vehículo sufrió a última hora de la tarde del lunes una avería y que no pudo retirarse porque no había disponibles grúas de gran formato