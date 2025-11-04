Las noticias imprescindibles
Estos son los temas que han marcado la actualidad informativa del martes
Martes, 4 de noviembre 2025, 21:26
-
Veredicto
El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
Con una mayoría de ocho votos, el tribunal popular considera que el imputado no asesinó a Mercedes y que ni tan siquiera se puede probar ... que viajase la noche del crimen desde Gumiel del Mercado a Logroño
-
Sucesos
Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
El arrestado, de 48 años, cuenta con más de 100 delitos en su historial
-
Nájera
El acusado de intentar matar con dos puñaladas a un hombre acepta 3 años y nueve meses de cárcel
El acuerdo alcanzado este martes en la Audiencia Provincial también contempla que el imputado no pueda vivir en la localidad durante cuatro años y nueve meses
-
Medio ambiente
Un islote de biodiversidad en Tricio
Los necesarios campos de cultivo tienden a homogeneizar paisajes y a arrebatar espacio a la fauna y flora silvestre. Mamen Sáenz de Santamaría ha dedicado su tiempo y sus ahorros a crear un espacio para ellos
-
Logroño
Las terrazas abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
La superficie máxima de los veladores no podrá superar los 100 metros cuadrados y deberá ser proporcional al espacio de la licencia del local
-
Consejo de Gobierno
La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
El Ejecutivo regional admite que aumentan las esperas en Urgencias por el incremento de la incidencia de las enfermedades respiratorias
-
Nacional
«El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
González Amador acusa a García Ortiz de «reventar sus derechos» en el juicio en el Supremo y Miguel Ángel Rodríguez defiende que Ayuso era el objetivo del «aparato del Estado»
-
Viajes
Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
Con salida el 2 de abril y regreso el 6, el paquete Estancia en Milán incluye cuatro noches para disfrutar de la ciudad
-
Sociedad
Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos
El matador riojano y su apoderado han puesto fin, de mutuo acuerdo, a la relación de apoderamiento que les unía desde 2013
-
Balonmano | Liga Asobal
El Dicorpebal, un club donde se puede ser feliz
Álvaro Preciado y Xoan Ledo coinciden en afirmar que apuestan con su contnuidad por un proyecto sólido que crece día a día
-
Economía
Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España
Media fortuna del país está en manos de 28 octogenarios, según la lista Forbes España
-
La Rioja
El Banco de Alimentos busca más voluntarios para la Gran Recogida
La entidad solidaria necesita 277 personas más para una campaña que pretende alcanzar las 1.500 y que tendrá lugar este fin de semana
-
Pelota
El Parejas regresa al Adarraga
El día 22 se celebrará un festival que servirá como punto de partida de un acuerdo entre el Ejecutivo regional y las empresas para reactivar la actividad en el frontón logroñés
-
Logroño
Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer
Fuentes municipales explican que el vehículo sufrió a última hora de la tarde del lunes una avería y que no pudo retirarse porque no había disponibles grúas de gran formato
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión