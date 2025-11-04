Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Pocas relaciones en el toreo han sido tan sólidas y duraderas como la que han mantenido Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando. Lo que comenzó ... como una vinculación profesional entre matador y subalterno se transformó, con el paso del tiempo, en una profunda amistad. La compenetración entre ambos —dentro y fuera del ruedo— fue tan natural que en 2008 firmaron su primer acuerdo de apoderamiento, una unión que se prolongó hasta 2011. Aquella etapa marcó un punto de inflexión en la carrera del torero de Arnedo, pues bajo la gestión de Villalpando logró abrirse paso en plazas de primera categoría, incluida su presencia en la Feria de San Isidro.

Tras aquella primera etapa, Urdiales confió durante dos temporadas su carrera a Santiago López. Sin embargo, en 2013 volvió a unir su destino profesional al del zamorano Villalpando, reeditando una dupla que siempre se caracterizó por la confianza y el respeto mutuo.

Este martes, el torero ha hecho público un escueto comunicado en el que se anuncia el final de esta segunda etapa conjunta:

«El matador de toros Diego Urdiales y su hasta ahora apoderado, Luis Miguel Villalpando, han decidido finalizar su relación profesional. La decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo, prevaleciendo la relación de amistad que les une desde hace varios años», reza la nota.

La noticia llega tras una temporada especialmente significativa para el diestro riojano, quien el pasado mes de agosto abrió la Puerta Grande de la plaza de toros de Bilbao, reafirmando el gran momento artístico que atraviesa.

Queda ahora la incógnita de saber quién asumirá la dirección de su carrera de cara a la próxima campaña, en la que Diego Urdiales parte como uno de los toreros de mayor respeto y prestigio dentro del escalafón.