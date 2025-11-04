LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
Diego Urdiales, en una corrida en La Ribera de Logroño. Justo Rodríguez

Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

El matador riojano y su apoderado han puesto fin, de mutuo acuerdo, a la relación de apoderamiento que les unía desde 2013

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

Pocas relaciones en el toreo han sido tan sólidas y duraderas como la que han mantenido Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando. Lo que comenzó ... como una vinculación profesional entre matador y subalterno se transformó, con el paso del tiempo, en una profunda amistad. La compenetración entre ambos —dentro y fuera del ruedo— fue tan natural que en 2008 firmaron su primer acuerdo de apoderamiento, una unión que se prolongó hasta 2011. Aquella etapa marcó un punto de inflexión en la carrera del torero de Arnedo, pues bajo la gestión de Villalpando logró abrirse paso en plazas de primera categoría, incluida su presencia en la Feria de San Isidro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  6. 6 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  7. 7 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  8. 8 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer
  9. 9 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  10. 10 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos