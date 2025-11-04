Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto

Este jueves el Pleno de Logroño aprobará, previsiblemente gracias a la mayoría absoluta que ostenta el PP, el proyecto definitivo de la ordenanza de terrazas ... de la ciudad que ha superado todos los trámites administrativos ordinarios y que incorpora ciertas modificaciones tanto en lo que respecta a la ordenanza vigente como al proyecto inicial acordado en febrero.

En concreto, la norma estipula que el cierre de las terrazas se fija a las 1.30 horas los viernes y sábados y a medianoche de domingo a jueves. Esto modifica en media hora la permisividad fijada en el anteproyecto, que marcaba como hora de cierre de los locales la una de la madrugada. En el Pleno que aprobó el anteproyecto se admitió a este respecto una enmienda que planteó Vox para ampliar en media hora el horario y destinarla a la recogida del mobiliario de los veladores. Sin embargo, en el texto definitivo de la ordenanza a la que ha tenido acceso este periódico, no figuran concreciones de esta índole, no marca un tiempo para la recogida.

Entre las modificaciones con la normativa vigente, la nueva ordenanza sí es más restrictiva en el espacio máximo, que pasa de los 120 metros cuadrados a los 100 metros cuadrados de superficie máxima. También el horario se verá restringido si se toma como referencia la norma vigente: en la actualidad entre jueves y domingo se cierra a las 2 horas y se deja otra media hora para recoger) mientras que los demás días el horario máximo era a la 1 de la madrugada.

Otras modificaciones incluidas aluden a aclaraciones sobre el carácter accesorio de las terrazas respecto de la actividad de los establecimientos de hostelería; la distancia libre que debe quedar para el tránsito peatonal; el cómputo de la superficie de la licencia del local para calcular la de la terraza; la obligatoriedad de respetar 0,50 metros a ambos lados de accesos a portales o establecimientos para la colocación de barricas y mesas altas; o permitir el apilado de mamparas en la vía pública, ante la complejidad y molestias por ruido derivadas de su recogida de forma diaria.