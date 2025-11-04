Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión El arrestado, de 48 años, cuenta con más de 100 delitos en su historial

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 49 años, vecino de la localidad navarra de San Adrián, como presunto autor de múltiples delitos contra el patrimonio cometidos en Calahorra. El arrestado, según informa la Benemérita, es un delincuente multirreincidente -su historial delictivo consta de 98 delitos, 6 imputaciones, 40 arrestos y 46 infracciones- que volvió a delinquir tras salir de la cárcel.

La investigación se inició para esclarecer diversos delitos perpetrados de forma continuada en la localidad riojana, que habían generado un notable clima de inseguridad y alarma social, sobre todo entre los comerciantes. En total, se le atribuyen once hechos delictivos: nueve robos con fuerza, un hurto y una apropiación indebida, cometidos tanto en establecimientos como en vehículos.

Durante las inspecciones técnico-oculares realizadas en los escenarios de los robos, los investigadores constataron que todas las acciones delictivas respondían al mismo patrón. El modus operandi, la proximidad entre los lugares afectados y la coincidencia horaria permitieron deducir que tras los hechos se encontraba una única persona.

El objetivo del autor consistía en sustraer dinero en efectivo, aunque en los casos en los que no lo lograba se apoderaba de objetos de valor fácilmente comercializables, tales como dispositivos electrónicos, calzado o ropa.

Gracias al análisis de imágenes captadas por las cámaras de seguridad, diversas gestiones técnicas y la recogida de testimonios, los agentes identificaron al presunto autor, quien había salido recientemente de prisión. Apenas unos días después de su excarcelación, el individuo reanudó su actividad delictiva ante la falta de medios lícitos de subsistencia, recurriendo nuevamente al delito como modo de vida. Según se ha podido acreditar, su principal motivación era conseguir dinero para sufragar problemas de adicción, lo que derivó en una reincidencia inmediata y continuada.

Una vez localizado, fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posterior puesta a disposición judicial. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.