El Parejas regresa al Adarraga

Hay que remontarse al 12 de diciembre de 2021. Aquel día el frontón Javier Adarraga acogía un duelo del Campeonato de Parejas de pelota ... con Jaka y Mariezkurrena, por un lado, y Etxeberria y Martija, por el otro. Desde aquella jornada, por la cancha logroñesa no ha vuelto a pasar ningún choque de ese prestigioso torneo, pero a esa larga espera se le pondrá fin el próximo 22 de noviembre.

Ese día habrá partido del Parejas en Logroño. Así lo tienen previsto ya en sus calendarios las empresas, que incluso ya han abierto la venta de localidades a través de sus plataformas 'on line'. Es cierto que todavía no se sabe quiénes serán los protagonistas de la tarde, pero sí que los abonados del Adarraga están avisados para retirar sus localidades y se conoce que el festival arrancará a las 17.15 horas. Además, esta será la primera de otras citas que el frontón de la capital riojana acogerá en las próximas semanas.

No en vano, a lo largo de los próximos días se anunciará un acuerdo que se lleva negociando desde hace tiempo y que ya ha dado sus frutos. El Gobierno de La Rioja y las empresas, Aspe y Baiko, se han sentado a negociar para que el Adarraga vuelva a aparecer entre los escenarios habituales para celebrar partidos de pelota profesional. El consenso entre ambas partes es un hecho y, a falta de que se hagan públicos los detalles, la celebración de ese festival del día 22 supone un nuevo punto de partida para una instalación en la que se han llevado a cabo diversas reformas en las fechas más recientes.

¿Vuelta con Zabala?

Que el Parejas regrese a Logroño supone una buena noticia para los muchos seguidores de este deporte en la región, que en las últimas fechas han disfrutado con el recorrido de Javier Zabala en el Cuatro y medio. El riojano va a jugar la final de ese torneo y no resulta descabellado afirmar que su nombre también formará parte del elenco del Parejas y que, probablemente, él sea uno de los protagonistas de esa primera cita en el Adarraga.

La presencia del finalista del Cuatro y medio se da por hecha y la duda reside en si habrá algún riojano más en alguna de las duplas de la competición. En Aspe parece que hay cuatro delanteros seguros: Zabala, Altuna, Peio Etxeberria y Ezkurdia. Eso cerraría las puertas a la participación de Darío, pero una esperanza se podría abrir para él si su empresa opta por esa fórmula que tan buenas sensaciones dejó en la feria de San Mateo: juntar a Altuna y Ezkurdia en una misma pareja.

En Logroño ambos rindieron juntos a un gran nivel e incluso consiguieron colarse en la final del torneo, en la que cayeron frente a Jaka e Iztueta. No pudieron alzarse con el triunfo final, pero su excelente rendimiento sobre la cancha podría hacer que repitieran unidos en este Parejas. En el caso de que la empresa optase por esa vía, quedaría una plaza libre para que otro delantero entrara en liza y dos son los candidatos que aparecen con más números para hacerse con ella: Elordi y el propio Darío.