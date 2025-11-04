LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de un partido en el Adarraga. Justo Rodríguez
Pelota

El Parejas regresa al Adarraga

El día 22 se celebrará un festival que servirá como punto de partida de un acuerdo entre el Ejecutivo regional y las empresas para reactivar la actividad en el frontón logroñés

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

Hay que remontarse al 12 de diciembre de 2021. Aquel día el frontón Javier Adarraga acogía un duelo del Campeonato de Parejas de pelota ... con Jaka y Mariezkurrena, por un lado, y Etxeberria y Martija, por el otro. Desde aquella jornada, por la cancha logroñesa no ha vuelto a pasar ningún choque de ese prestigioso torneo, pero a esa larga espera se le pondrá fin el próximo 22 de noviembre.

