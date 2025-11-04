El Banco de Alimentos busca más voluntarios para la Gran Recogida La entidad solidaria necesita 277 personas más para una campaña que pretende alcanzar las 1.500 y que tendrá lugar este fin de semana

Una pareja de voluntarios, en el almacén de Logroño del Banco de Alimentos de La Rioja.

Juan Marín del Río Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 14:05 | Actualizado 14:45h.

El Banco de Alimentos de La Rioja se prepara para la XIII Gran Recogida, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre bajo el lema 'Lo damos todo'. Esta campaña, la más importante del año para la entidad, espera reunir cerca de 200.000 kilos de alimentos y movilizar a alrededor de 1.500 voluntarios en 65 establecimientos de toda la comunidad.

El presidente del Banco, Juan Carlos Fernández, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para cubrir los 277 puestos de voluntariado que aún quedan libres. «A fecha de hoy necesitamos 95 voluntarios en Rioja Alta, 129 en Rioja Media y 53 en Rioja Baja, pero confiamos en la solidaridad riojana, que nunca falla», señala. La campaña estará presente en las principales cabeceras de comarca —Logroño, Calahorra, Alfaro, Arnedo, Haro o Santo Domingo—, y cada punto de recogida contará con un equipo de voluntarios para recoger alimentos o donaciones económicas que los clientes podrán añadir a sus compras.

La Gran Recogida, al igual que la Recogida de Primavera, tiene un peso fundamental en la actividad anual del Banco. «El año pasado alcanzamos los 178.817 kilos, frente a los 138.731 de 2023, y este año queremos llegar a los 200.000 kilos», explica Fernández. «Esta acción supone cerca del 20% del total de lo que recogemos en todo el año, así que su impacto en la organización es enorme».

El perfil del voluntariado en el Banco riojano cambia según el tipo de campaña. En el día a día del Banco predominan las personas jubiladas o prejubiladas, mientras que durante la Gran Recogida, la implicación es mucho más diversa. «Aquí vemos a jóvenes, escolares, empleados de empresas o familias que deciden aportar unas horas de su tiempo. Es una campaña abierta y participativa, una oportunidad de vivir la solidaridad con la sociedad riojana de una forma más directa», subraya el presidente.

Fernández también destaca la dimensión emocional de esta experiencia. «El único premio que obtiene un voluntario es la retribución emocional. Saber que lo que haces ayuda a alimentar a más de 10.000 personas en La Rioja es un sentimiento único». Actualmente, el Banco atiende diariamente a 10.123 beneficiarios a través de 77 entidades sociales colaboradoras.

Este año, la campaña cuenta con dos padrinos muy especiales: los hermanos Carlos e Ignacio Echapresto, cocineros riojanos con estrella Michelin. «Son dos alquimistas de los alimentos, dos personas muy colaboradoras con empresas del tercer sector. Tarde o temprano nos teníamos que unir; en el momento que se lo propusimos, ellos lideraron el proceso», afirma Fernández.

El presidente reconoce que 2024 ha sido un año complejo por la reducción de aportaciones institucionales y la aparición de las tarjetas monedero, pero insiste en que la Gran Recogida demuestra el poder de la solidaridad ciudadana. «A pesar de las dificultades, seguimos adelante. La respuesta de los riojanos siempre es ejemplar y eso nos permite mantener nuestro compromiso con quienes más lo necesitan».

Sobre el tipo de productos que necesita el Banco: «los mismos que los donantes comprarían para sus casas», siempre teniendo en cuenta que pueden permanecer varios días en las estanterías hasta ser entregados a las familias beneficiarias. El Banco de Alimentos de La Rioja invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta gran ola de solidar. La Gran Recogida no es solo una campaña sino la prueba de que, año tras año, los riojanos se involucran «para reducir el hambre en La Rioja, donde la pobreza cronificada afecta a muchas personas».

Esta campaña, además, puede servir para que aquellos voluntarios que decidan participar, se conviertan en habituales, rejuveneciendo la edad del voluntariado de la organización.