El acusado de intentar matar con dos puñaladas a un hombre en Nájera acepta 3 años y nueve meses de cárcel El acuerdo alcanzado este martes en la Audiencia Provincial también contempla que el imputado no pueda vivir en la localidad durante cuatro años y nueve meses

Víctor Soto Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 10:24

Un rápido acuerdo ha bastado para cerrar un caso que pudo haberse convertido en fatal tragedia. El 28 de enero de 2024, I. M. N., un joven natural del País Vasco que entonces tenía 24 años, protagonizó en la calle Mártires de Nájera una pelea. Primero se encaró con un hombre, después con la novia de este y la cosa llegó a mayores. Comenzó la lucha cuerpo a cuerpo y cuando ambos contendientes estaban en el suelo, el acusado sacó un cuchillo de cocina y le asestó dos puñaladas a su rival, que al instante empezó a perder sangre.

Una de las puñaladas entró en la zona de la axila y la otra en las costillas, causando daños pulmonares, de los que tardó en curar más de un mes. La detención del joven fue inmediata y desde ese momento se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.

Este ha llegado este martes. En principio, la Fiscalía solicitaba nueve años y medio de prisión al entender que se trataba de un homicidio en grado de tentativa, ya que se produjo «un riesgo vital importante, pudiendo haber sido afectados órganos vitales tales como pulmones y corazón y, por ende, a consecuencia de tal agresión haber podido causar la muerte del agredido».

Sin embargo, esa petición inicial ha quedado notablemente reducida tras llegar a un acuerdo todas las partes. El Ministerio Público ha reconocido que el acusado había abonado ya más de 7.200 euros a la víctima en concepto de indemnización, por lo que ha aplicado la atenuante cualificada de reparación íntegra del daño. Con el beneplácito del resto de las partes, la pena se ha reducido a tres años y nueve meses de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima, a su vivienda o lugar de trabajo durante 4 años y nueve meses. Durante ese mismo período de tiempo tampoco podrá residir en Nájera.

Tras la vista, el acusado, que ha comparecido esposado y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, ha vuelto al centro penitenciario donde tendrá que cumplir el resto de condena que le queda.