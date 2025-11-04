La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos» El Ejecutivo regional admite que aumentan las esperas en Urgencias por el incremento de la incidencia de las enfermedades respiratorias

María José Pérez Martes, 4 de noviembre 2025, 12:42 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

«Nos encontramos en un contexto de falta de profesionales sanitarios que hace que no tengamos todas las capacidades precisas» para la óptima atención de los pacientes que acuden al servicio de Urgencias del hospital San Pedro. Así lo ha admitido en la mañana de este lunes el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez. «Por eso, pedimos al Ministerio, al Gobierno de España, que nos ayude a encontrar más profesionales» para poder paliar «este tipo de situaciones», ha añadido.

En su comparecencia habitual tras el Consejo de Gobierno, Domínguez ha explicado, tras las denuncias de los sindicatos de la saturación de Urgencias, que se está registrando en los últimos días un mayor número de asistencias debido al aumento «de la incidencia de las enfermedades respiratorias». Este hecho, «provoca excepciones de espera en los pacientes que nos gustaría poder mejorar».

A pesar de las últimas denuncias -como la planteada por CSIF que contabilizaba este lunes por la mañana 24 pacientes pendientes de atender, boxes llenos o la Unidad de Corta Estancia doblada-, el portavoz del Ejecutivo, ha señalado que «estamos aún lejos de las máximas frecuenciaciones» que se han producido otros años en invierno. «Estamos por debajo de las 400 atenciones diarias» cuando en ejercicios anteriores hubo jornadas en las que «estuvieron por encima de las 500».

Consultorios de Varea y Los Lirios

Domínguez se ha referido también a las quejas de los vecinos de Varea y Los Lirios por el deficiente funcionamiento de los consultorios médicos de ambos barrios. Sobre el de Varea, ha asegurado que funciona «con relativa normalidad», ya que cuenta con una doctora que «presta servicio a jornada completa los cinco días de la semana» que solo falla si tiene «algún permiso o vacaciones». En ese casos, a los pacientes «se les da traslado al centro de Joaquín Elizalde» o se sustituye a la facultativa «tres días a la semana».

En cuanto al de Los Lirios, el consejero ha comentado que, «el consultorio está iniciando su andadura». En la actualidad, «estamos dotándolo de servicios» de los que carecía, por lo que irá funcionando «paulatinamente».