Vuelos a Milán y Eslovenia desde Logroño en Semana Santa 2026 Con salida el 2 de abril y regreso el 6, el paquete Estancia en Milán incluye cuatro noches para disfrutar de la ciudad

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

Soltour ha presentado su programación para Semana Santa 2026, que ofrece una cuidada selección de viajes europeos y recorridos internacionales. Entre ellos destaca la conexión directa desde Logroño hasta Milán.

Con salida el 2 de abril y regreso el 6, el paquete Estancia en Milán incluye cuatro noches para disfrutar de la ciudad.

Los viajeros podrán contemplar el imponente Duomo, visitar la Galería Vittorio Emanuele II, admirar La Última Cena de Leonardo da Vinci o pasear por los barrios de Brera y Navigli, repletos de galerías, tiendas de diseño y terrazas con encanto.

Además, Milán se presenta como punto de partida ideal para conocer algunos de los paisajes más bellos del norte de Italia. Soltour propone ampliar la experiencia con el circuito Lagos del Norte de Italia desde Varese, que recorre enclaves tan emblemáticos como los lagos de Como, Maggiore y Garda, rodeados de montañas, villas históricas y escenarios de ensueño.

Temas

Logroño

Eslovenia

Italia