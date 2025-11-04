El Dicorpebal, un club donde se puede ser feliz

Álvaro Preciado y Xoan Ledo posan durante la rueda de prensa en la que expresaron su «felicidad» por renovar por el equipo franjivino.

La señal es clara. Detrás de las renovaciones de Álvaro Preciado y Xoan Ledo hay un mensaje evidente de que hay futuro en el Dicorpebal Logroño La Rioja. Existe un proyecto que ilusiona. El central, en la plenitud de su carrera, afrontará su quinta temporada de franjivino; el portero de Lalín, también en su mejor momento profesional, extiende su contrato un año más en tierras riojanas. «Estoy feliz. Es una decisión importante y siento felicidad por la renovación, por seguir un año más. Era lo que quería en todo momento», apuntó el central pontevedrés. «Quiero agradecer al club por la confianza que se me está dando», agregó.

A su juicio, el club está creciendo desde su llegada en la temporada 2022/23. «En lo deportivo siempre hemos estado bien así como las pequeñas cosas fuera de la pista. Ahora se están dando pasos pequeños para que esto vaya creciendo y creo que es importante que el club consiga fidelizar a jugadores como nosotros y al entrenador. Va a hacer que la masa social crezca, que los chavales vean un reflejo en nosotros y que quieran estar aquí y convertir este equipo que muchas veces se consideraba como un club de paso para llegar a equipos mejores», señaló.

Preciado habló también de la unión del vestuario y sus objetivos a corto plazo. «El balonmano es un deporte que tienes que ir viendo donde te va poniendo, por nivel, por características. Ahora soy feliz aquí y no pienso más que en seguir creciendo, hacer que el club siga creciendo. Donde me vaya poniendo el deporte y la vida, estoy seguro de que es lo que me vaya a merecer», asumió y agregó que en lo colectivo el equipo debe aspirar «a todo lo posible, tanto en Copa como en Liga». «Con el equipo que tenemos y cómo estamos compitiendo, podemos ganarle a todos, pero está claro que las rachas van a llegar, momentos buenos, momentos malos».

Para Ledo, la situación es similar: «Renovar significa seguir contando con la confianza del club en todas las bases que eso representa y estoy agradecido por ello. Para mí y mi entorno significa continuar con la felicidad que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida aquí», apuntó. «También es tener confianza en que el club va caminando en la dirección que todos consideramos que es correcta, y por qué no, seguir caminando con ellos para ver dónde estamos en unos años», agregó.

Ledo recordó que llegó a Logroño en febrero del 2024 y que desde entonces ha ido madurando. «No tengo 24, 23, 22 años como mis compañeros y pongo en valor otras cosas, el hecho de que esté bien aquí, de que mi pareja esté bien aquí, pues es algo que, por ejemplo, en mi etapa en Irún igual no valoraba tanto y simplemente ahora el hecho de pararte a pensar y decir dónde está mi tranquilidad y ponerla en valor, creo que es algo en lo que he madurado».

El regresar a la selección no es una obsesión para Ledo, aun que afirma que seguirá trabajando para entrar en las quinielas, para que Jordi Ribera le tenga en cuenta. «Pero el objetivo más bonito que tenemos es ganar el sábado, coger un equipo como Granollers que tiene muy buena dinámica, que está jugando en la competición europea y tiene una buena plantilla. Creo que hacerles frente, ganarles en casa, para nosotros va a ser un chute de vitaminas para afrontar los siguientes partidos que nos vienen», apuntó el guardameta.

